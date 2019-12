Audi e-tron blijkt 1137% meer in trek!

Als je zonder voorkennis naar de cijfers zou kijken klinkt dat heel raar.

U heeft nog één dag de tijd. Niet om een staatslot te kopen, maar om gebruik te maken van de lage bijtelling voor een zakelijke elektrische auto. We weten van de gekte rondom de Tesla Model 3, maar dat is niet de enige EV waar een run op is ontstaan, met name in deze laatste maand van het jaar.

Audi voorspelde ook een enorme drukte voor de e-tron en maakte begin deze maand al bekend meer exemplaren naar Nederland te halen. Dat is niet voor niets geweest. Uit data van de RDW, nauwkeurig in kaart gebracht door Kentekenradar, blijkt dat de e-tron enorm gewild is.

Waar de Tesla Model 3 het hele jaar al goed scoort, viel dat met de e-tron wel eigenlijk mee. In september werden 144 stuks van de e-tron op kenteken gezet. In oktober 191 en en in november 162. In de maand december zijn er echter al 3.300 (cijfers 1 dec – 30 dec) e-trons op kenteken gezet. Een stijging van 1.137 procent (!) in vergelijking met november 2019.

Deze laatste maand mag dan een extreme stijging betekenen voor de registraties. Volgende maand krijgt Audi te maken met een extreme daling. Daar hoef je geen glazen bol voor te gebruiken. Het laat nog eens sterk zien wat een financiële duw in de rug kan doen met de verkoopcijfers van een product. Of Audi-rijders zijn sinds december opeens bewust geworden van een beter milieu. Dat kan natuurlijk ook..