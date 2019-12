Deze Delorean drift er autonoom op los

This is heavy!

De Delorean DMC-12 is onsterfelijk geworden door zijn glansrol als tijdmachine in de Back to the Future-films. Daarmee is deze auto onlosmakelijk verbonden met science fiction. Hoewel de Delorean er vandaag de dag nog steeds futuristisch uitziet, is de techniek niet meer zo modern. Op Stanford University besloten ze daar verandering in te brengen. Ze hebben de Delorean flink onderhanden genomen en het resultaat is nu dat het een elektrische autonoom rijdende auto is geworden.

Als je een trouwe Autobloglezer bent (en een goed geheugen hebt) is het mogelijk dat dit verhaal je bekend voorkomt. In 2015 schreven we er namelijk ook al eens over. Toen stuurden de makers een video de wereld in van een autonoom donuts draaiende Delorean. Heel knap gedaan, maar dat wordt je toch vrij snel zat. De Amerikaanse bollebozen hebben sinds 2015 echter niet stilgezeten, want de DMC-12 kan nu meer dan alleen rondjes draaien.

In de meest recente video is te zien dat de Delorean nu een compleet driftparcours af kan leggen. De auto heeft dus een flinke ontwikkeling ondergaan sinds 2015. De oorsponkelijke V6 heeft plaatsgemaakt door twee elektromotoren die de achteras aandrijven. De auto luistert naar de naam MARTY. Als je Multiple Actuator Research Testbed for Yaw Control afkort krijg je blijkbaar toevallig de naam van de hoofdpersoon uit de filmreeks.

MARTY heeft naast twee elektromotoren ook een aangepast onderstel, grotere remmen, een rolkooi en natuurlijk de nodige computers gekregen. Het is te hopen dat de Delorean ook van een snelheidsbegrenzer is voorzien. Als de snelheid op 88 mijl per uur uitkomt, zouden er namelijk nog wel eens rare dingen kunnen gebeuren.

Heb je zelf niet de beschikking over een autonoom driftende auto? Niet getreurd, er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de Autoblog driftcursus op 9 februari.