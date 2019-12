Dit zijn de grootste afleidingen in het verkeer

Handen aan het stuur en netjes om je heen kijken. Het is vooral theorie.

We zijn tijdens het autorijden met van alles druk, behalve autorijden. Althans, zo lijkt dat soms. Je smartphone trilt en een snelle blik leert dat het een appje betreft. Gauw lezen of die smartphone met rust laten? Ook de steeds uitgebreidere infotainmentsystemen in auto’s kunnen een factor zijn voor afleiding. Allianz Direct onderzocht wat nu de grootste afleidingen zijn onder Nederlandse automobilisten.

Uit het onderzoek blijkt dat het rijgedrag van andere weggebruikers nog steeds de grootste afleiding is. 10 jaar geleden schreven we al over een dergelijk onderzoek en toen bleek dat agressief rijgedrag van anderen op één stond. Iemand die over een doorgetrokken inhaalt of iemand die aan het bumperkleven is: je gaat erop letten.

Andere afleidende factoren zijn, volgens dit nieuwe onderzoek, slaperigheid achter het stuur, wegwerkzaamheden, de smartphone en kinderen in de auto. Een opmerkelijke in deze lijst is ‘billboards’ op plek zeven. 15 procent van de automobilisten ervaart een billboard langs de weg als een afleiding, met name in stedelijke gebieden. Bedrijven doen er alles aan om je ogen gericht op die billboards te krijgen. Ze betalen immers dik voor reclame langs de weg. Of het ook de verkeersveiligheid ten goede komt..

Het onderzoek werd in november uitgevoerd in samenwerking met Team Vier onder 1.011 respondenten. Tel de percentages overigens niet zomaar bij elkaar op. De respondenten hebben een top drie aangegeven, waardoor de opstelsom van de percentages hoger uitvalt dan 100 procent. De top 7 met grootste afleidingen in het verkeer check je hieronder.