Audi wil snel verkopen, haalt meer e-trons naar Nederland

Snel, happen voor die bijtelling stijgt!

Een kunstmatige schaarste creëren is een leuke marketingstool. Je maakt honderd auto’s, brengt er tien op de markt en je kan daarna iedereen met een glimlach op je gezicht vertellen dat je uitverkocht bent en dat men maar geen genoeg kan krijgen van je auto’s. Om daarna die andere negentig auto’s op de markt te kunnen brengen.

Of Audi hetzelfde met de e-tron (rijtest) heeft gedaan is niet bekend, wel zeggen ze nu extra e-trons naar Nederland te willen halen. De e-tron 50 quattro was na de introductie in augustus namelijk binnen twee maanden uitverkocht, zo zeggen de Duitsers. Daarom komen ze nu met extra exemplaren van zowel de e-Tron 50 en 55 quattro, zodat zakelijke rijders ze dit jaar nog kunnen rijden en zo die 4 procent bijtelling kunnen halen. Exacte verkoopcijfers en hoeveel e-trons er nog komen, zegt Audi niet.

Dit zal goed nieuws opleveren voor de verkoopgetallen over 2019, maar dat zal ook betekenen dat Audi in 2020 minder e-trons zal kunnen verkopen. Het blijft een slimme zet natuurlijk, want zakelijke rijders hebben lievere dit jaar nog zo’n e-tron. Vanaf 1 januari gaat de bijtelling voor EV’s immers omhoog, waardoor zakelijke rijders tot 45.000 euro 8 procent bijtelling betalen, na die 45.000 euro is het 22 procent. Daarom dat bijvoorbeeld de Tesla Model 3 eind dit jaar nog veel wordt verkocht, er werden meer Model 3’s verkocht dan automerken als Renault en Toyota aan auto’s verkochten. Audi wil daar kennelijk ook aan meedoen, vandaar de extra e-trons. Wie dit jaar nog een e-tron 50 rijdt, betaalt vijf jaar lang minstens 280 euro netto aan bijtelling per maand.