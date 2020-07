Audi gaat all-in met elektrificatie Bayern München

De spelers van Bayern München en hun nieuwe elektrische Audi’s worden niet in de kou gezet.

Dikke auto’s en voetballers: we kennen de verhalen wel. Wat we ook kennen is de sponsordeal van Bayern München en Audi. Voor elk speeljaar kan Audi de spelers van het Beierse team een mooie auto geven.

Elektrisch

Nou willen Audi en het Beierse FC gezamenlijk bijdragen aan de CO2-uitstoot van 95g/km. Deze norm waar iedereen naartoe moet is geldend voor autobedrijven, dus Audi begint bij voetbal. Ze willen dit halen door de spelers allemaal in een e-tron te zetten. Of nou ja, elektrisch te laten rijden. Het is Audi die nog maar één elektrisch model aanbiedt.

Infrastructuur

Als voetbalspeler ben je niet per definitie geïnteresseerd in auto’s en het kan dus een grote nieuwe wereld zijn, die stekkerauto’s. Gelukkig is Bayern de minste niet. Op de thuisbasis waar getraind wordt in München (Säbener Straße) gaat Audi 38 laadpalen neerzetten. Deze kunnen de auto’s opladen op 150 kilowatt. Ook de Allianz Arena, het stadion van Bayern, wordt klaargestoomd voor elektropalen. Zo kunnen de spelers, maar ook supporters met een elektrische auto gewoon opladen terwijl ze met een balletje in de weer gaan.

Doelstelling

Audi en Bayern gaan ver in het terugdringen van CO2 in het wagenpark. Ze willen dat minstens de helft van alle medewerkers van FC Bayern in een elektrische auto (Audi) gaan rijden. De samenwerking is aangegaan tot in ieder geval 2029. De spelers zullen hun e-trons gaan gebruiken en krijgen wanneer het nieuwe seizoen van de Bundesliga van start gaat. Dat staat voor september op de planning.