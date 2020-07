Krankjorum? Deze Eend occasion moet 155.000 euro kosten!

155.000 euro is veel geld voor een Lelijke Eend. Dit is dan ook niet zomaar een 2CV.

Een klassieke auto bezitten, het kan een hoofdpijndossier zijn. Wie een soort vriendelijke ‘instapklassieker’ wil, kan zich wellicht vinden in de Citroën 2CV. Ze zijn er van relatief late bouwjaren, de techniek is simpel en de prijzen zitten nog niet op klassiekerbubbel-niveau. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk.

Speciale Eend

Wanneer een auto 41 jaar in productie is, kun je er donder op zeggen dat er een hoop speciale modellen van zijn. Daar vinden we vandaag eentje van. De Eend occasion die op Marktplaats aangeboden wordt is een 2CV Sahara uit 1964.

Wie het concept van de Sahara niet kent: voorin ligt een motor, achterin ligt een motor. Je hebt dus geen bagageruimte in deze Eend. De motoren leveren samen iets van 27 pk. Wel bijzonder: de auto heeft vierwielaandrijving!











Primitief

Ook krijgt primitief een nieuwe betekenis met deze 2CV Sahara. Een dashboard was al bijna niet aanwezig in de 2CV, deze Sahara heeft nog minder. Een afbeelding van hoe je versnellingen werken en een piepklein tellertje zodat je niet te hard rijdt. Daar staat overigens ook de kilometerstand en die is met 30.078 laag voor een 56 jaar oude auto.

Datzelfde primitieve geldt voor de stoelen. Veel comfortabeler dan een campingstoel is dit zo te zien niet. Er is ook geen ruimte voor een fauteuil, want onder de stoelen is de benzinetank te vinden.

Reteduur

Kortom: het is allemaal net zo eenvoudig als een normale Eend, iets onpraktischer, wel iets capabeler. Maar praat dat recht dat je 155.000 euro moet neertellen voor deze Eend?

Ja, dat zijn Sahara’s ongeveer waard. Waar de productieaantallen voor de reguliere 2CV in de meerdere miljoenen liep, zijn er van de Sahara maar 694 stuks. Bovendien is deze occasion Eend in goede conditie, weinig kilometers, volledige historie en recent gerestaureerd. Het is absoluut geen alledaags Eendje. Extreem veel geld betalen voor primitief vervoer doe je op de advertentie van de 2CV Sahara.

Met dank aan Michiel voor de tip!