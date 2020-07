“Topmodel Supra krijgt motor uit BMW M4”

Nieuws uit Japan duidt aan dat een leuke motor op de planning staat voor de Supra GRMN: die uit de BMW M4.

De Toyota GR Supra lijkt een gevalletje ‘het is ook nooit goed’ te zijn. Het zijn de rasechte Toyota-fans die het tof vinden om die naam weer te zien. Het zijn diezelfde Toyota-fans die veelal walgen bij de motorkeuze. Een motor lenen bij BMW? Heiligschennis! Mocht je je daarin kunnen vinden, klik dan snel weg. Het is namelijk nog niet klaar met de BMW-perikelen.

Motordelen

Voor de goede orde: de Toyota GR Supra (A90) gebruikt dezelfde aandrijflijn als de BMW Z4 (G29). Dit blok (B58B30C) is vrijwel identiek aan de motor die in de ’40i’-modellen van BMW te vinden is. Ook niet geheel toevallig hebben de viercilinder Supra-modellen dezelfde motor als de BMW Z4 sDrive30i. Er is lekker geshopt bij BMW, dus. Dat houdt niet op: ook voor het topmodel wordt in de ruige divisie van Beieren gekeken.

M4-blok

De ‘GR’ in GR Supra krijgt bijval van twee andere letters die we eerder hebben gezien: het topmodel gaat vrijwel zeker Supra GRMN heten. Toyota gebruikte het label ‘Gazoo Racing: Masters of the Nürburgring‘ al eerder voor de Yaris. Tot zo ver niks nieuws. Nieuwe info van dezelfde bron(nen) spreekt over een Supra GRMN met de gloednieuwe 3.0 zes-in-lijn die in de aankomende BMW M3 en M4 komt te liggen (S58B30). De versnellingsbak komt ook van BMW M, het wordt een zeventraps DCT. Opvallend, want bij de nieuwe M3 en M4 kun je kiezen tussen een achttraps DCT of een handbak. De Supra GRMN krijgt naar verluidt wel meer pk dan de M-broeders: 520 stuks.

Niet voor de Z4

Omdat de Supra en Z4 onderhuids veel delen, zou je nu zeggen dat BMW ook een blubberdikke Z4 M kan maken met de aandrijflijn van de M3 en M4. Maar dat staat niet op de planning. Dit blok wordt uniek afgestemd op de Supra.

Het termijn voor de Supra GRMN is voorlopig ‘2023’. Er wordt ook gesproken van een einddatum 2025 voor de gehele Supra-reeks, zonder opvolger. Ook wordt met een vraagteken de prijs ’12 miljoen yen’ genoemd, wat 99.300 euro is. Voor bpm-loze markten klinkt dat plausibel. We wachten af! (via BestCarWeb)