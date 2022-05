Audi gaat Android gebruikers keihard discrimineren

Buitensluiten. Dat is wat Audi doet met de mensen die geen Apple hebben en zich met Android moeten behelpen…

Audi stuurde vandaag een ronkend persbericht door waarin staat dat ze Android gebruikers gaan discrimineren. Oke, niet precies in die woorden, maar de goede verstaander weet wat er gezegd wordt. Audi gaat namelijk Apple Music integreren in een hoop van hun modellen en daar heb je niets aan als je Android gebruikt.

Op zich niet heel erg slim van de Duitsers. Want na een korte zoektocht over het wereldwijde web kwam ik tot de conclusie dat er veel meer Android gebruikers zijn dan mensen met IOS van Apple. Het staat ongeveer 2,5 miljard tegen 900 miljoen in het voordeel van Google’s Android. En die 2,5 miljard mensen sluiten ze nu allemaal buiten.

Apple Music nu standaard in veel Audi’s

Maar goed, voor de mensen die wél een iPhone bezitten en er dus wel iets aan hebben, wat is dat Apple Music precies? Dat eerder aangehaalde wereldwijde web zegt daar het volgende over.

Apple music is een streaming muziekdienst, die je onbeperkt muziek laat beluisteren. Streaming betekent dat je de muziek niet allemaal lokaal op je eigen computer (Mac, iPhone, iPad) zet, maar dat het via internet afgespeeld wordt.

Met andere woorden, het is een soort Spotify, maar dan duurder en alleen voor mensen met Apple goodies op zak. Altijd handig om te weten, zelfs voor ondergetekende die ook keihard in de val uit Cupertino trapte, maar nog nooit Apple Music heeft gebruikt. Dat zit dus binnenkort standaard in jouw nieuwe Audi.

En in het kort komt het erop neer dat jouw Audi zelf contact zoekt met jouw Apple Music en dat je dus geen telefoon meer nodig hebt om jouw lievelingsmuziek af te spelen. Super handig voor ál die keren dat je je telefoon thuis laat liggen als je bijvoorbeeld naar je werk rijdt…

Over de prijs rept Audi met geen woord, maar die zal wel flink hoog zijn. Ik bedoel, Apple en Audi geïntegreerd in 1 voorwerp. Katsjing. Hartstikke leuk joh. En tenslotte is er ook nog goed nieuws voor de mensen met Android; je kunt jouw favoriete nummers ook nog gewoon streamen via Spotify hoor.

Niks aan de hand dus.