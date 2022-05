Mercedes kondigt de meest tegenstrijdige auto ooit aan, de Maybach SL

Mercedes heeft al flink wat tegenstrijdige auto’s in het gamma (gehad), maar met wat ze nu aankondigen, slaan ze alles.

Je kunt van Mercedes vinden wat je wil, maar feit is wel dat dit merk toch echt wel onder de absolute grootheden van de automobiele industrie geschaard kan worden. Want zeg nou zelf, de uitvinder van de auto is geen kleintje, toch? En ook na de eerste auto van Karl Benz ging het merk gestaag door met heel veel mooie dingen maken.

We kunnen nu een heleboel voorbeelden gaan opnoemen, maar we houden het beknopt. Anders ben je morgenavond nog aan het lezen. En hoe leuk we dat ook vinden, we weten heus wel dat je ook nog andere dingen te doen hebt vandaag. Vandaar dat we ons even richten op de SL. En waarom we dat doen, snap je over een paar regels wel.

Mercedes kondigt een Maybach SL aan.

Allereerst even de SL. Dat staat voor Sport Leicht, oftewel sportief en licht. Nou is de SL al tijden niet meer licht, maar met een beetje goede wil zou je het model nog wel sportief kunnen noemen. Ook de nieuwste, zelfs al zit er een 2.0 vierpittertje onder de motorkap.

Maar dan nu de aankondiging van de meest tegenstrijdige auto ooit. Mercedes heeft namelijk gezegd dat er een Maybach SL aankomt. En Maybach kennen we nou niet direct vanwege zijn lichte en uitgeklede trackmonsters, toch? Juist, iedere Maybach is een ultraluxe en vooral ZWARE slee. En dat gaat vast en zeker ook gelden voor de SL.

SL staat misschien voor Schwer und Luxus?

We zeggen ‘vast en zeker’, want we weten namelijk nog niets meer dan de aankondiging van Mercedes dat er een Maybach SL aankomt. Maar neem van ons aan dat die geen grammetje aan luxe in gaat leveren ten opzichte van de gewone SL. Wat van zichzelf al geen licht autootje is.

Wanneer Mercedes de meest tegenstrijdige auto ooit op de markt gaat brengen, weten we ook nog niet, laat staan welke specs de auto allemaal gaat krijgen, maar we wilden je dit alvast toch even laten weten.

En je kent ons van Autoblog; als wij meer horen, hoor jij het direct daarna!