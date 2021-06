Porsche infotainment is nu net zo goed als je vrouw* - Autoblog.nl

*Of man natuurlijk. Het Porsche infotainment-systeem weet meer, doet meer en luistert beter. Aldus Porsche.

Wist jij dat Porsche al vijf generaties heeft van het PCM? Dat staat voor Porsche Communication Management en is simpelweg het infotainment-systeem dat de Duitsers gebruiken. Goed nieuws, er is nu een zesde generatie, PCM 6.0 (niet te verwarren met Bottas 6.0). Volgens Porsche weet dit systeem meer, doet het meer en luistert het beter. Mmm, dat komt bekend voor.

Uiteraard is Apple Car Play gewoon mogelijk. In principe is het een heel handig systeem. Je koppelt je iPhone en je kan de functies daarvan gebruiken. Denk aan Google Maps, Waze, Spotify en Apple Music. Er is uiteraard ook zoiets als Android Auto. Volgens Android-gebruikers is Android superieur en Android Auto dus ook.

Android Auto (eindelijk)

Maar Porsche ondersteunde dat niet. Wellicht omdat het grootste gedeelte van hun clientèle voor de badge gaat en blind Apple kiest. Die laatste zin is overigens een grove en ongefundeerde aanname. Maar het feit is dat er véél meer verschillende Android-toestellen zijn (zowel goedkoper als duurder dan iPhones) en dat er veel meer mensen met een Android-toestel zijn. Ook als je kijkt naar de bovenkant van de markt. Dus is het niet meer dan logisch dat Porsche daarop inspeelt. Het aansluiten gaat hetzelfde als met een iPhone: je koppelt ‘m en alles werkt automatisch.

Nieuwe App voor Porsche infotainment

Bijzonder is de ‘Soundtrack My Life’-app. Deze applicatie houdt namelijk je rijstijl bij en past daarop de muziek aan. Dus in de file (Chasing Cars) en door Berlijn (Harrie Jekkers) heb je andere muziek dan op de Afsluitdijk (Als Ze Er Niet Is). Ofzo. Het idee is niet nieuw, overigens. Al in de computer-game Need For Speed II (1997) werd deze functie toegepast, vierentwintig jaar geleden dus. Het is wel voor het eerst dat we het in een auto zien. De Soundtrack My Life-applicatie bevindt zich nog in de bèta-fase.

Met het nieuwe PCM-systeem krijg je drie jaar een gratis internet-verbinding. Porsche heeft Apple Music verregaand geïntegreerd in het syteem. Nu is het dus wachten op de klaagzang van mensen die zweren bij Youtube-Music.

Het Porsche Communication Management 6.0-systeem zal zo rond de zomer beschikbaar worden op de Porsche 911, Cayenne en Panamera.