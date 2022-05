Mercedes Vision AMG lost het uitlaatprobleem van EV’s op

Tenminste, ze proberen het. Deze Mercedes Vision AMG moet laten zien welke kant het op gaat met AMG.

Ontstaan uit de racerij met een Mercedes als basis: Hans-Werner Aufrecht en Erhard Melcher uit Großaspach hebben met AMG een bijzonder merk neergezet. Mercedes nam het over en begon hun eigen auto’s sportief te maken met AMG als label. Ondertussen is het een submerk van Mercedes en kan het merk doen met AMG wat ze willen. Dat is zo en dat blijft zo en hoe het verder gaat met AMG blijkt uit deze Mercedes Vision AMG concept car.

Mercedes Vision AMG

De toekomst is… radicaal anders. Oké, het is een soort episch futuristische Mercedes-AMG GT 4 door Coupé, maar Mercedes heeft zo te zien hun designers flink aan het werk gezet voor dit bizarre ontwerp.

Dingen die we wél terug herkennen uit huidige designs: de grille, ook al is er met verlichting iets anders gedaan dan wat we momenteel zien. Er lijken ook veel elementen uit de EQXX, wat niet onlogisch is aangezien de EQXX de basis vormde voor deze AMG. Veel interessanter is natuurlijk hoe de rest van de vormgeving is gedaan. Laten we het mild uitdrukken… er zijn keuzes gemaakt.

Uitlaten

Je moet maar even je eigen mening vormen, maar er zijn een paar dingen die op zijn minst onorthodox zijn aan het design van de Mercedes Vision AMG. De koplampen met de driepuntige ster als LED-signatuur, bijvoorbeeld. De bijzondere vorm, waarvan Mercedes zegt dat het gaat om ‘vloeiende vormen’ met zo min mogelijk gebruik van sluitnaden. Bijzondere ramen die eigenlijk voornamelijk carrosseriedelen zijn, toch zijn ze doorzichtig. Misschien wel het meest bizar zijn de ‘uitlaten’.

Uiteraard zijn uitlaten passé met de EV-opkomst, dus maakt Mercedes er voor de Vision AMG een kunstwerkje van. Naast een lichtbalk zitten er zes lichtgevende cirkels in de bumper die de achterlichten moeten voorstellen. Het doet ons een beetje denken aan terugslag in een ‘echte’ uitlaat waardoor er een vlam uit de uitlaat schiet. Bijzonder, dat zeker.

Techniek

We laten het ontwerp even voor wat het is, jullie zullen er vast een mening over hebben. Feiten zijn als volgt: de Mercedes Vision AMG staat op het allereerste EV-platform van AMG genaamd AMG.EA. Dit wordt een platform dat klaargestoomd wordt voor ‘high performance’ batterijen en een volgens AMG revolutionaire ‘Axial Flux Motor’. Allemaal leuke technische poeha, maar concreter wordt het nog even niet. Rijbereik, pk’s of kw’s, sprinttijden en dergelijken houdt Mercedes nog even voor zich.

Vooral het design moet voor nu even de toekomst van AMG laten zien. Zoals mijn oma dan gezegd zou hebben: “goh, wat apart.” Wen er maar even aan, want in 2025 komt er een productieversie van de Mercedes Vision AMG.