Audi gaat nu écht alleen nog maar dure auto’s maken

Audi is definitief klaar met compacte modellen.

Bij het lezen van de titel denk je misschien: is dat ooit anders geweest dan? En inderdaad, Audi is nooit een budget-merk geweest. Toch bouwen ze ook auto’s die relatief betaalbaar zijn. Er was ooit de Audi A2 en we hebben natuurlijk de A1. Sinds 2016 is er aan de onderkant van het gamma ook nog de Q2.

Dat is binnenkort dus afgelopen. We wisten al dat de A1 eruit ging en daarmee zou de Q2 de nieuwe instapper worden. Grote baas Markus Duesmann laat nu echter tegenover het Handelsblatt weten dat ook de Q2 geschrapt wordt. Ondanks het feit dat compacte cross-overs razend populair zijn wordt de Q2 uitgefaseerd en er staat geen opvolger klaar.

Op korte termijn speelt mee dat Audi de kostbare chips liever gebruikt voor grotere en duurdere modellen. Daar valt nu eenmaal meer winst op te maken. Dat is ook meteen de reden waarom Audi ook op lange termijn geen heil meer ziet in compacte auto’s.

De steeds strengere eisen die er aan de uitstoot gesteld worden maken het er ook niet makkelijker op. Het is wel ironisch dat hierdoor juist compacte modellen geschrapt worden. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn?

De Audi A3 en Q3 zullen dus de instappers worden. Die staan op het moment voor respectievelijk €41.474 en €49.196 in de prijslijsten. Daarmee komt Audi weer op gelijke voet met Mercedes en BMW, waar je ook niet of nauwelijks voor minder dan 40 mille kunt shoppen.

BMW heeft natuurlijk nog wel Mini. Voor hen is deze strategie van Audi goed nieuws. Met het schrappen van de A1 én de Q2 gaat Audi feitelijk niet langer concurreren met Mini. Voor de liefhebbers van compact en premium is dit minder goed nieuws. In deze categorie valt er namelijk steeds minder de kiezen.

Bron: Handelsblatt