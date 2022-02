DS E-Tense Performance met 815 pk is een lekker voorproefje

Kennen we de gave E-Tense Concept uit 2016 nog? Die krijgt nu een vervolg.

Het begon met een Mini-concurrent van Citroën en inmiddels is het een compleet automerk: DS. Volgens de Fransen zelf begon het natuurlijk met de originele Citroën DS, maar laten we wel wezen: een DS 3 heeft daar vrij weinig mee te maken.

DS heeft inmiddels een mooie line-up in de showroom staan, maar ze zijn nu ook alvast vooruit aan het kijken naar de volgende generatie. Dat doen ze door middel van deze DS E-Tense Performance Concept. De autofabrikant met de kortste merknaam heeft het toch voor elkaar gekregen om een ellenlange naam te verzinnen. Chapeau.

Om even in Franse termen te blijven: het kan zijn dat je een lichtelijk déjà vu-gevoel bekruipt. In 2016 was er namelijk ook al een DS E-Tense Concept (zie onder). Daar borduurt DS nu op voort met deze E-Tense Performance. Een beetje lui is het wel, maar de E-Tense is zeker geen slecht uitgangspunt. Dit was namelijk een erg fraaie voiture.

DS heeft deze auto nu in feite een facelift gegeven. Dit is bedoeld als voorproefje van het nieuwe gezicht van DS. De Fransen zitten een beetje met hetzelfde probleem als Lexus: de grille is heel bepalend voor het familiegezicht, maar op een EV is deze overbodig geworden. Daarom is er nu een nieuwe grilleloze neus. Er is ook geen dichte nep-grille, alleen een verlichte X-vorm met daarin het logo.

Technisch gezien is de E-Tense Performance ook interessant. De techniek is namelijk gebaseerd op de Formule E, waar DS goede zaken doet. De auto beschikt over een carbon monocoque en wordt aangedreven door twee elektromotoren. Deze sturen maar liefst 600 kW, oftewel 815 pk, naar alle vier de wielen. DS hint naar een acceleratie van 0 tot 100 km/u in 2 seconden.

Renders maken en roepen dat een auto belachelijk snel is kan iedereen, maar DS wil dit ook in de praktijk gaan bewijzen. De DS E-Tense Performance is namelijk niet puur een showauto, maar een rijdend prototype. Nog deze maand zullen de eerste testkilometers gemaakt worden. Daarvoor worden Formule E-coureurs Vergne en Felix da Costa opgetrommeld.

De E-Tense Performance zal helaas vooral een voorproefje zijn van het design van toekomstige DS-modellen, niet zozeer van de performance. Het is wel de bedoeling dat er bepaalde technologie wordt doorgevoerd in productieauto’s, maar op een Formule E-racer voor de straat hoef je niet direct te rekenen.