Video - Audi geeft e-tron GT het RS label - Autoblog.nl

We hebben bewegende beelden van de Audi RS e-tron GT.

Update: 5-11-2020, 13.50 uur

Audi voegt vandaag het RS label toe aan de e-tron GT naam. En er is nu bewegend beeld, waarop de RS e-tron GT (even wennen…) ook echt zelf in beweging is.

Onderstaande tekst verscheen op 8-10-2020, 12.58 uur.

Ze zijn er maar druk mee bij de Volkswagen Group. Het dieselgate schandaal forceerde hen om toch een andere richting te kiezen dan softwarematig conformeren. Aan de ene kant kun je zien dat het een ‘moetje’ is om de ontwikkeling van elektrische auto’s in een stroomversnelling te laten gaan.

Audi e-tron GT

Aan de andere kant is het ook gewoon een kans. De Audi e-tron is een duidelijk voorbeeld dat een elektrische auto ook erg goed kan zijn. Sterker nog, als je die derde zitrij niet nodig hebt is het een betere auto dan de Audi Q7. Alleen de actieradius is nog een dingetje, maar gelukkig maken de Duitsers ook stappen.

Layout

Een van de hoogtepuntjes is toch wel de nieuwe Audi e-tron GT. Audi heeft jarenlang een bepaalde vormtaal gehad. Deze werd mede bepaald door de layout van de techniek. De motor is voor de vooras geplaatst, een ideale manier voor vierwielaandrijving en voor wie dat niet wil is voordelige voorwielaandrijving mogelijk. Het nadeel is dat de voorzijde optisch erg zwaar is.

Veelbelovend

De concept versie van de Audi e-tron GT zag er veelbelovend uit. Audi heeft nu al afbeeldingen van de productieversie ‘gelekt’. Net als bij de e-tron heeft de e-tron GT een bizarre wrap, waardoor de subtiele lijnvoering nog niet helemaal zichtbaar is.

Fraaie lijnen

Wel is te zien dat de e-tron GT zijn fraaie lijnen grotendeels gaat behouden. Bij de Porsche Taycan (met wie de e-tron GT veel techniek zal delen) zag je dat de vertaling van concept (Mission-E) naar productiemodel goed ging, zij het dat de carrosserie wat smal en zielig werd (voor een betere stroomlijn en dus betere range). Dat gezegd hebbende, de e-tron wordt aanzienlijk minder breed.

Productie e-tron GT

Ook de Audi e-Tron moet inboeten, maar als de foto’s ons niet bedriegen, behoudt de e-tron GT voldoende wulpse vormen. Naast de afbeeldingen heeft Audi ook een videootje waarbij ze laten zien dat de productie bijna op gang begint te komen. De productie staat gepland voor eind 2020, voor die tijd zal het productiemodel onthuld gaan worden.