Dit is een mogelijke prijs voor de Audi e-tron GT - Autoblog.nl

Hartstikke tof natuurlijk zo’n Audi e-tron GT, maar wat gaat de prijs zijn van deze elektrische auto?

De Nederlandse importeur is nog met de rekenmachine in de weer. Een prijs is er dus nog niet, maar die volgt wel snel. Dat moet ook wel, want al in mei staat de e-tron GT bij de dealers. Onze buren waren er sneller bij. Zowel in Duitsland als in België zijn de prijzen bekend.

Normaal gesproken is het moeilijk om de prijzen met de Nederlandse situatie te vergelijken. Met een elektrische auto is dat al een stuk makkelijker. We hebben immers niet te maken met de BPM. Daardoor kun je de Belgische en Duitse prijs van de Audi e-tron GT zien als een soort richtprijs voor de Nederlandse markt.

In Duitsland begint de e-tron GT bij 98.800 euro. De RS e-tron GT is er daar vanaf 138.200 euro. In België begint het bij 102.900 euro voor de e-tron GT en € 143.200 voor de RS e-tron GT. De Nederlandse prijs voor de e-tron GT zal dus plus minus 105.000 euro gaan kosten, terwijl de RS-versie naar verwachting tussen de 143.000 en 150.000 euro gaat kosten. Ter vergelijking, de e-tron Sportback S (die SUV) is er in België vanaf zo’n 99k, terwijl je hier in Nederland ruim 106k moet neertellen. Om je maar een idee te geven.

Een smak geld. Wie voor een lagere prijs wilt instappen moet geduld hebben. De elektrische auto kosten zullen in de buurt komen van de Porsche Taycan. En net als met de Taycan is de verwachting dat ook de e-tron GT nieuwe instappers krijgt. De vanafprijs voor de minder krachtige modelvarianten zal dan naar verwachting uitkomen tussen de 75.000 en 90.000 euro. Ter vergelijking, de Taycan prijzen beginnen op dit moment bij € 87.200 (Taycan), € 110.600 (4S), € 157.900 (Turbo), € 191.700 (Turbo S)