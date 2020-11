Vernieuwde Nissan Navara is nu officieel - Autoblog.nl

De vernieuwde Nissan Navara kan er zo weer even tegen aan!

In de markt voor ‘compacte’ pick-ups zijn er niet veel spelers. De Volkswagen Amarok en Mercedes-Benz X-Klasse kwamen, zagen en overwinnen niet. Een oudgediende die het al een tijdje goed doet is de Nissan Navara.

Vernieuwde Nissan Navara

De Nissan Navara is al sinds 1981 op de markt. De huidige generatie (modelcode: D23) is sinds 2014 op de markt. Hogste tijd voor een facelift, zou je zeggen. En warempel: de vernieuwde Nissan Navara is eindelijk hier!

Andere neus

Met name de neus is anders. De uitgaande Nissan Navara was wellicht een tikkeltje anoniem. Dat was ook geen gekke gedachtegang, want naast een stoere auto is het een bedrijfsauto waarmee geld verdiend te worden. een bijzonder uiterlijk is dan niet altijd een pré.

Grote grille

Echter, men vond het ook bij Nissan te weinig sprekend. Het probleem is dat de grille nu veel groter is, maar de auto niet ‘meer’ overkomt als een Nissan. Misschien is het (nog een keer) tijd voor een nieuwe familiegezicht. Aan de achterzijde zijn de verschillen minder groot, maar de LED-achterlampen geven aan dat je te maken hebt met de vernieuwde Nissan Navara.

Pro 4X

Als je aan iedereen duidelijk wil maken dat jij rondrijdt in het nieuwste van het nieuwste, dan is de ‘Pro-4X’-uitvoering echt iets voor jou. Naast het feit dat deze erg capabel is in het terrein, val je ook lekker veel op. De Pro 4X is nieuw voor de Navara.

Het is een extra stoere en ruige uitvoering. Niet eentje waarvoor de lokale gemeente er 10 aanschaft voor de plantsoendienst, maar de ideale ‘daily’ voor de betere rubberboothandelaar. Ofzo.

Interieur vernieuwde Nissan Navara

Ook in het interieur zijn er wat wijzigingen, alhoewel deze vrij subtiel zijn. Er is een nieuw infotainmentsysteem en de boordcomputer heeft een helderder en groter scherm. Waarschijnlijk kom je tijdens het rijden erachter dat je in de vernieuwde Nissan Navara zit, want het interieur van de auto is stiller geworden dankzij betere geluidsisolatie. Ook is er een nieuw stuurwiel.

Motoren vernieuwde Nissan Navara

Qua motoren is er nog niets bekend gemaakt. De kans is groot dat de huidige motoren gewoon zullen blijven. Je kunt kiezen uit een 2.3 diesel met naar keuze één of twee turbo’s met 150 pk 190 pk. Wil je 1.000 pk? Dat kan ook tegenwoordig.