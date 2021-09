Audi grandsphere is privéjet zonder vleugels

Als een privéjet een auto zou zijn. Dat moet de meer dan 5 meter lange Audi grandsphere (met een kleine g) voorstellen. Volledig elektrisch uiteraard.

Audi heeft iets spectaculairs op de IAA in München in petto. Het is het nieuwste concept dat op het PPE-platform komt te staan. Die afkorting ga je de komende jaren overigens nog vaak horen als het gaat om elektrische auto’s van de Volkswagen Groep. Alleen de beste, mooiste en dikste modellen staan op dit Premium Platform Electric (PPE) platform. Kei-premium dus.

Interieur

De Audi grandsphere doet zijn titel als concept eer aan. Want een auto in deze vorm op de openbare weg gaan we voorlopig nog niet zien. Afgezien van het uiterlijk, is ook het interieur behoorlijk futuristisch. Het toont een combinatie aan van zelf rijden of gereden worden als je daar zin in hebt. Het stuurwiel kan in zijn geheel opgenomen worden door het dashboard. Dit creëert extra ruimte in het interieur zodat je kunt chillen met je homies. De Audi is in staat om autonoom op level 4 zelfstandig te rijden.

Het interieur ziet eruit als een soort projector om beelden op te kijken. In- en uitstappen is al een attractie op zich, met de suicide doors als een soort Rolls-Royce. Audi spreekt over een soort woonkamer effect, maar dan in de auto.

Uiterlijk en prestaties

Het is een lel van een auto, dat moge duidelijk zijn. De 2+2 limousine 5,35 meter lang, 2,00 meter breed en 1,39 meter hoog. De wielbasis bedraagt 3,19 meter. Daarmee is de wielbasis zelfs langer dan een verlengde Audi A8, om je maar een idee te geven.

Het concept heeft een elektromotor op de voor- en achteras. Met zijn quattro vierwielaandrijving en 530 kW vermogen sprint de Audi in zo’n vier seconden naar de honderd. Over de topsnelheid is niet gesproken. Het koppel is wel bekend, een schofterige 960 Nm. De actieradius bedraagt 750 kilometer dankzij het grote 120 kWh accupakket. Opladen kan tot een vermogen van 270 kW. Daarmee is het accupakket in minder dan 25 minuten van 5-80% op te laden.

Audi Sphere concepts

Klinkt goed allemaal, maar we hebben het hier nu eenmaal over een concept. We zijn wel weer wat jaartjes verder voordat dit concept werkelijk is geworden. Die naam ‘sphere’ komt meerdere keren voorbij met de nieuwste concepts van Audi. In totaal drie keer om precies te zijn. We hadden al de skysphere roadster. Dan heb je nu deze grandsphere en in 2022 volgt de urbansphere. Ze hebben gemeen dat ze alledrie level 4 autonoom kunnen rijden, maar elk in een andere toepassing.