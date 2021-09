Uitgelote F1-fans worden blij gemaakt met dode mus

Als je als die-hard F1-fan wordt uitgeloot is dat al een stevige domper, dan wil je niet dat het er nog eens ingewreven wordt.

Na 35 jaar weer een Grand Prix op touw zetten in Zandvoort is niet niks. Het Formule 1-circus is groter dan ooit en tegelijkertijd is de fanschare groter dan ooit. Er is daarom sprake van een van de grootste sportevenementen ooit in Nederland. Om de zaken extra complex te maken laat ook corona zich nog gelden.

Dat alles niet vlekkeloos verloopt lijkt daarom onvermijdelijk. Toch was iets meer zelfreflectie misschien op zijn plaats geweest bij mede-directeur Norbert Chevalier. Tegenover BNR zegt hij: “Sommige dingen gaan misschien niet handig, maar dat is ook niet zo gek in zo’n enorm project.”

Sommige dingen gaan inderdaad niet handig, zo blijkt vandaag weer. Bij degenen die uitgeloot zijn wordt er namelijk nog eens ingewreven dat ze uitgeloot zijn. Wat kregen sommigen van hen namelijk in de bus vandaag? Een zogenaamde souvenirticket, die je tegen een meerprijs kon bijbestellen.

Dit een fysieke ticket met een keycord, waarmee je niet het circuit op kunt, maar die je kunt bewaren als aandenken. Daar heb je alleen weinig aan als je uitgeloot bent. Sterker nog: dan heb je juist een aandenken aan het feit dat je uitgeloot bent. “Dat maakt de teleurstelling nóg groter. Wie bedenkt zoiets?” aldus een teleurgestelde fan op Twitter.

Overigens is hier rekening mee gehouden, want in het begeleidend schrijven wordt als voetnoot vermeld dat je deze souvenirticket mogelijk ook kunt ontvangen als je geen echte tickets hebt gekregen. Dat neem niet weg dat je blij gemaakt wordt met een dode mus.

Via: GPblog.com