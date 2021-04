Audi A6 e-tron concept: 700 km range en supersnel laden - Autoblog.nl

Audi heeft vandaag de A6 e-tron concept gepresenteerd. Een luxe elektrische auto met veelbelovende specificaties.

Het woordje concept laat echter zien dat je niet vandaag of morgen naar de dealer kunt rennen voor deze elektrische auto. De Audi A6 e-tron concept staat op een geheel nieuw elektrische platform genaamd PPE. Die afkorting staat voor Premium Platform Electric. Audi heeft dit platform in samenwerking met Porsche ontwikkeld. En wat ziet dit er lekker uit zeg.

In eerste instantie komt er een auto in het C-segment dat zal staan op het PPE-platform, daarna volgt het B-segment. De Audi A6 e-tron concept zal overigens niet de eerste auto zijn op dit platform. Die eer gaat naar de nog niet aangekondigde Q6 e-tron. De Duitse autofabrikant komt in een later stadium terug op dat model.

Design

De Audi A6 e-tron concept is getekend met veel spierballen. Kijk onder andere naar die brede heupen achter. Audi zegt dat het concept voor 95 procent overeen zal komen met het uiteindelijke productiemodel. Een grappig detail is dat dit de dunste koplampen zijn die Audi ooit heeft ontworpen op een auto. De achterlichten lopen door en zijn gemaakt van OLED met ingebouwde 3D animaties. Klanten kunnen in de configurator aanvinken welke animatie ze leuk vinden.

Aandrijflijn en specificaties

Het nieuwe platform is speciaal ontwikkeld voor elektrische auto’s. Daarmee heeft Audi de vrijheid om een groot accupakket kwijt te kunnen in de voertuigen die op het PPE platform komen te staan. In het geval van de Audi A6 e-tron concept is dat een 100 kWh accupakket. Er komen meerdere varianten van het model op de markt. Versies gericht op range en versies gericht op performance. Net als Tesla dat eigenlijk doet, maar Audi zelf ook met de e-tron GT bijvoorbeeld. Een RS-model zit mogelijk in de pijplijn, maar echt hard maken kan Audi dat nu nog niet.

De actieradius bedraagt meer dan 700 kilometer. Het opladen verloopt tot 270 kW echt razendsnel dankzij 800-volt laadtechnologie. In 10 minuten heb je effectief weer 300 kilometer range. De A6 e-tron concept is 4,96 meter lang, 1,96 meter breed en 1,44 meter hoog. Audi zegt zelf dat het concept valt tussen de A6 en A7 qua ontwerp.

Audi A6 e-tron concept naar productie

De A6 e-tron concept komt over ongeveer twee jaar in productievorm op de markt. Eerst komt eind 2022 die eerder aangehaalde Q6 e-tron. De Duitse autofabrikant benadrukt dat de A6 e-tron geen vervanger is van de huidige A6. Beide modellen zullen naast elkaar verkocht worden.

Wanneer de productieversie gepresenteerd gaat worden is niet bekendgemaakt. Wel dat we een breed scala aan modellen op het nieuwe PPE-platform kunnen verwachten die zowel in Europa als in China geproduceerd gaan worden.