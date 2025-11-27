Audi heeft dé oplossing voor zeurende kinderen op de achterbank

Een wel heel makkelijke oplossing, maar je bent in elk geval van dat gezeur af.

Kijk vroeger jongens. Toen moest je gewoon uit het raam kijken en er zelf maar het beste van maken als kind zijnde. Tegenwoordig is dat wel anders. Met al die schermpjes in de auto is er een nieuwe vorm van vermaak ontstaan binnen de automobiel. Daar springen merken, zoals Audi, handig op in.

Audi en Disney hebben de handen ineengeslagen om het leven op de achterbank een stuk draaglijker te maken. Voor de ouders vooral. Kids kunnen zich nu stilletjes vermaken met Star Wars, Marvel of een flinke portie Pixar. Want jawel: Disney+ is voortaan rechtstreeks in je Audi te gebruiken. Hoera.

Dankzij de nieuwe integratie van de Disney+ app in de Audi Application Store kun je eenvoudig inloggen met je bestaande account en direct beginnen met streamen. De centrale MMI laat je films zien wanneer de auto stilstaat, terwijl de optionele passagiersdisplay het mogelijk maakt om tijdens het rijden door te kijken. En nou niet meer zeuren op de achterbank. Dat ga je natuurlijk wel krijgen: “Mama, ik kan het niet goed zien..”

Audi rolt de functie in één keer uit in 43 markten wereldwijd. Alles van Europa tot de VS, en zelfs Australië en delen van Azië doen mee. Vooralsnog vind je Disney+ in de nieuwste generaties van onder andere de Audi A5, Q5, A6, A6 e-tron en Q6 e-tron. Voorwaarde is wel dat je een myAudi-account hebt en dat de auto verbonden is met het internet. Anders is het lastig streamen.

Audi op het witte doek

De samenwerking tussen Audi en Disney stopt niet bij het infotainmentsysteem. Het Duitse automerk is regelmatig te zien in Hollywood-films en ook dit keer is het weer raak. In de nieuwe film TRON: Ares spelen twee Audi’s een rol. Tech-analist Ajay Singh (Hasan Minhaj) rijdt in een Q8 e-tron en daarnaast is er een een fictieve Audi quattro Rallye te zien in de film. De nieuwe TRON is sinds oktober te zien in de bioscoop.