Audi heeft dé oplossing voor zeurende kinderen op de achterbank

Een wel heel makkelijke oplossing, maar je bent in elk geval van dat gezeur af.
Kijk vroeger jongens. Toen moest je gewoon uit het raam kijken en er zelf maar het beste van maken als kind zijnde. Tegenwoordig is dat wel anders. Met al die schermpjes in de auto is er een nieuwe vorm van vermaak ontstaan binnen de automobiel. Daar springen merken, zoals Audi, handig op in.
Audi en Disney hebben de handen ineengeslagen om het leven op de achterbank een stuk draaglijker te maken. Voor de ouders vooral. Kids kunnen zich nu stilletjes vermaken met Star Wars, Marvel of een flinke portie Pixar. Want jawel: Disney+ is voortaan rechtstreeks in je Audi te gebruiken. Hoera.
Dankzij de nieuwe integratie van de Disney+ app in de Audi Application Store kun je eenvoudig inloggen met je bestaande account en direct beginnen met streamen. De centrale MMI laat je films zien wanneer de auto stilstaat, terwijl de optionele passagiersdisplay het mogelijk maakt om tijdens het rijden door te kijken. En nou niet meer zeuren op de achterbank. Dat ga je natuurlijk wel krijgen: “Mama, ik kan het niet goed zien..”
Audi rolt de functie in één keer uit in 43 markten wereldwijd. Alles van Europa tot de VS, en zelfs Australië en delen van Azië doen mee. Vooralsnog vind je Disney+ in de nieuwste generaties van onder andere de Audi A5, Q5, A6, A6 e-tron en Q6 e-tron. Voorwaarde is wel dat je een myAudi-account hebt en dat de auto verbonden is met het internet. Anders is het lastig streamen.
Audi op het witte doek
De samenwerking tussen Audi en Disney stopt niet bij het infotainmentsysteem. Het Duitse automerk is regelmatig te zien in Hollywood-films en ook dit keer is het weer raak. In de nieuwe film TRON: Ares spelen twee Audi’s een rol. Tech-analist Ajay Singh (Hasan Minhaj) rijdt in een Q8 e-tron en daarnaast is er een een fictieve Audi quattro Rallye te zien in de film. De nieuwe TRON is sinds oktober te zien in de bioscoop.
Reacties
ty5550 zegt
Lijkt me redelijk nutteloos, enkel bij stilstand of op het optionele passagiersdisplay vooraan. Dan ben je veel beter af met een tablet aan de kopsteunen achteraan.
mashell zegt
Je hebt een MyAudi account nodig en geen Disney plus account? Die internet verbinding is bij Audi wel heel erg duur.
heckblende zegt
audi ouders blijven hun hele leven het gebrek aan echte liefde voor hun kinderen afkopen met dure dingen.
b00st zegt
Volgens mij heb je gewoon een Disney+ account nodig : “Dankzij de nieuwe integratie van de Disney+ app in de Audi Application Store kun je eenvoudig inloggen met je bestaande account en direct beginnen met streamen.”
rwdftw zegt
Je hebt het wel over Audi hé? Ik zie er meer voor aan dat je beide abonnementen nodig hebt.
Wat dat betreft kan je beter een Chrysler Pacifi(er)/(ca) nemen. Schermen achterin met “are we there yet” functie. Heb je ook nog een 3.6V6 onder je voet. Not too shabby :).
307-2.0-chipped zegt
Waar is de tijd gebeleven van een Donald Duck vakantieboek krijgen bij vertrek op vakantie? Bepaalde kentekens/landen zoeken? Ik zie,ik zie wat jij niet ziet en het is blauw spelletje? Naar buiten kijken in de file en zwaaien naar andere kinderen?
Ik word echt oud. (50)
rwdftw zegt
Jezelf entertainen is niet meer van deze tijd. Al het vermaak komt in abonnementsvorm op een scherm binnen. Ik stam ook nog uit de tijd dat je met een stripbundel op de achterbank (zonder gordels) werd gezet en bezigheidstherapie bestond uit ik zie ik zie wat jij niet ziet.