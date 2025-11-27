Te koop: listige supercar die van Paul Walker is geweest

Een auto met een verhaal. Dat is altijd interessant.

Het is alweer 11 jaar geleden dat de Amerikaanse acteur Paul Walker om het leven kwam in een rode Porsche Carrera GT. Van de acteur is bekend dat hij ook buiten de filmset een autoliefhebber was. Af en toe duiken er nog auto’s op die van hem zijn geweest, zoals deze zeldzame Ford.

De auto in kwestie is een 2005 Ford GT, uitgevoerd zonder striping. Dat is noemenswaardig, want slechts 14 stuks werden in dit Mark IV Red geleverd zonder de iconische Le Mans-strepen. De GT maakte onderdeel uit van de Always Evolving Collection van Paul Walker. De acteur verzamelde vooral auto’s binnen deze collectie, ze werden niet gebruikt om gigantische kilometers mee te maken. Deze Ford uit 2005 heeft dan ook slechts 3.700 mijl ervaring.

De 5,4-liter V8 met Lysholm-compressor leverde standaard al 550 pk, maar we hebben het over de ex van Paul Walker uit Fast & Furious. Deze is niet helemaal standaard meer. Het motormanagement is aangepast, er zit een andere uitlaat onder en de auto staat op een set ADV.1’s in de maten 19/20-inch.

Geen zorgen: de originele BBS’jes inclusief Goodyear Eagle F1’s worden meegeleverd. Technisch is de auto keurig bijgehouden: eind 2025 kreeg de GT een beurt, inclusief een verse luchtmassameter, bougies, accu en brandstoffilter. Ook prijkt er een handtekening van Steve Saleen op één van de dwarsbalken. Toch ook een leuk detail.

De Ford GT wordt momenteel te veil aangeboden in Californië. Via Bring A Trailer is het mogelijk om een bod uit te brengen op deze supercar uit 2005. Het hoogste bod staat op het moment van schrijven op 550.000 dollar. Het feit dat deze GT van Paul Walker is geweest kan een reden zijn dat de prijs nog verder oploopt. In hoeverre is afwachten.