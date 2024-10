Audi A5/S5 test en video: een knappe verschijning

Eindelijk weer eens een hagelnieuwe Audi in de test: we konden een rondje doen met de vernieuwde A5 en S5 Avant.

Het is enigszins verwarrend dat Audi het heeft over de A5 Avant (en S5 Avant). De A5 was een coupé, cabriolet of een “vierdeurs coupé” (Sportback), de limousine en Avant hadden de modelnaam A4.. Het heeft met het immer wijzigende modellengamma te maken en laten we niet lullig doen: de Audi A4 heette ooit Audi 80 he. We moeten dus niet te verstokt vasthouden aan de oude naamgeving.

Audi doet namelijk een verwoede poging om duidelijkheid te scheppen in het woud van modellen wat ze nu eenmaal hebben. Alle even nummers worden elektrische auto’s, de oneven nummers bewaren ze in Ingolstadt voor auto’s met verbrandingsmotor.

Premium Platform Combustion (PPC)

Inderdaad: deze Audi A5 komt in principe altijd met een verbrandingsmotor. Feitelijk is het Premium Platform Combustion (PPC) de vieze evenknie van Premium Platform Electric (PPE). Audi bouwt daar de Q6 en A6 op, Porsche maakt er een Macan van.

Goed: de A4 heet tegenwoordig de A5 en heeft altijd een verbrandingsmotor. Om de verwarring niet helemaal compleet te maken is Audi wel weer afgestapt om de motorvermogens met erg cryptische cijfers aan te duiden. Klein nadeel is dat je je buurman dus niet meer kan aftroeven met een dikkere motor en dito badge.

De motoren voor de Audi A5

De diesels zullen de oversteek niet maken, maar voor onze Vlaamse lezers zijn die wellicht nog wel interessant. De 2.0 TDI EA288 Evo pompt er een heerlijke 204 pk/ 400 Nm uit, goed voor 242 km/u en een sprint naar de 100 in 7.7s (6.9s met quattro). Met een 60 liter tank moet je met een beetje beleid zeker 1.000 kilometer tussen tankbeurten kunnen doen.

Voor Nederland zijn de twee 2.0 TFSI’s wat meer relevant. De eerste levert 150 pk/ 280Nm, goed voor 216 km/u en 9.8s. We beloonden onszelf tijdens de test met de dikkere Audi A5 2.0 TFSI met 204 pk/ 340 Nm. Op papier een prima auto (248 km/u, 7.8s naar de 100) en in de praktijk ook een prima metgezel. Ondanks het ontbreken van hybride ondersteuning is de A5 204 pk prettig vlot onder alle omstandigheden.

Audi S5

Dat het nog veel lekkerder kan, bewijst Audi met de vernieuwde S5. Die heeft een 14% lagere CO2 uitstoot dan de uitgaande S4 TDI, terwijl er nu gewoon weer zonder handschoentjes getankt kan worden. De Audi S5 heeft tegenwoordig weer een benzine 3.0 TFSI met een MHEV plus 48 volt systeem. Dat scheelt zo’n 10-17 g CO2.

Het MHEV plus systeem werkt met een 24 pk/ 230 Nm sterke elektromotor die korte tijd een boost kan geven. Tijdens het afremmen kan er zelfs tot 25 kW worden gerecupereerd, de energie wordt opgeslagen in een 48-volt lithium ijzer fosfaat accu. Met die technologie kan een accu veel vaker laden en ontladen, de S5 is inderdaad continu bezig om de elektriciteit te managen.

De drieliter grote V6 is een snoepje die heerlijk klinkt en dankzij 367pk/ 550Nm de Audi S5 aardig weet voort te sleuren. In vierenhalve tel staat er 100 op de klok, naar goed Duits gebruik is de topsnelheid afgeregeld op 250 km/u.

He ho onderstuur

Daar gaan we weer….. of toch niet? In de bergen in het binnenland van Nice, kon ik zowel de A5 als S5 goed afbeulen. Voor een echt premium merk zit de aandrijving nog steeds op verkeerde wielen (voor dus), niet dat de gemiddelde koper dat heel erg boeit. Terecht ook nog, want ook de voorwielaangedreven A5 stuurt prima. De omstandigheden zaten mee, maar zelfs met wat provocatie bleef onderstuur lang weg.

In de S5 was het zowaar best feestelijk, zozeer zelfs dat ik uitkijk naar de komst van de RS5. De S5 heeft al het quattro sport differentieel met torque vectoring. Het is duidelijk te voelen dat er relatief veel vermogen naar de achterwielen gaat. Nu was het een nadeel dat het droog en relatief warm was. Je hebt dan heel veel ruimte, nog grotere ballen en nog meer stuurmanskunsten nodig om de Audi S5 hele spannende dingen te laten doen.

Het past ook wel bij het karakter van een Audi S-model dat er in de basis een zekere rust in het weggedrag is. Heb je echt haast en zijn de omstandigheden minder optimaal: dan excelleert de Audi S5. Het gave is dat de Audi engineers nu nog beter dan voorheen er voor die andere groep bestuurders een ruig randje in hebben weten te krijgen.

Zijn er nog minpunten

Voor Nederland zou er een flinke snuf hybride mogen worden toegevoegd. Het is bijna frustrerend om te moeten concluderen dat de voor Nederlande irrelevante TDI’s het wel hebben, maar de basis benzine TFSI’s niet. Om nou iedereen in een Audi S5 te lullen, omdat die wel weer een 48 volt mildhybride systeem heeft, gaat ook wat ver.

In 2025 gaat Audi het nog wel goed maken, dan komen de PHEV-versies. Het worden er twee met 220 kW en 270 kW aan vermogen en een elektrische range groter dan 100 km. Dat klinkt redelijk bekend van de Q5, Q7 en A6. Met een beetje geluk wordt A5 PHEV ook niet al te duur, maar nog even geduld dus.

De A5 limousine heeft een lekker praktische grote kofferklep, waar het glas ook mee scharniert. Dat geeft een veel betere toegang tot de kofferbak. Goh Audi, dat noemde jullie hiervoor een Sportback is het niet? Een nadeel is dat je dan vanuit het interieur ook toegang hebt tot de kofferbak en dat de achterpassagiers in de winter van de bank waaien met geopende klep.

Killer features

Een prachtig interieur met dito materialen. Instappen voelt als thuiskomen, zonder dat het een tijdreis naar de jaren tachtig is. De combinatie van Audi virtual cockpit+ (11,9 inch) en het centrale MMI touchdisplay (14,5 inch) werken prima.

Voor het echte WOW-effect moet het spaarvarken helemaal worden leeggestort. De optionele OLED-achterlichten maken de winterritten een stuk vrolijker voor de achterliggers. De achterlichten hebben 6 OLED panelen met 364 segmenten. Heel bijzonder is dat die meerdere keren per seconde een ander beeld genereren, zonder dat lichtintensiteit verandert. Het is een beetje Efteling in je Audi. De achterlichten kunnen ook car-to-x communiceren, bijvoorbeeld door een waarschuwingsdriehoek te tonen. De remlichten zitten dan weer achter de OLED-panelen, wat een gaaf 3D effect creëert. Hoe we ooit zonder hebben kunnen leven….

Alternatieven

Als ik de mening van het internet even samenvat, dan zit het zo. De BMW 3-serie kan nog net, maar de 4-serie Gran Coupe heeft te grote nieren. De Mercedes-Benz C-klasse heeft nog wel achterwielaandrijving, maar is alleen leverbaar met viercilinders. Dat kan tegenwoordig ook niet meer. Je ziet niet in de verkoopstatistieken vreemd genoeg niet terug, maar de Alfa Romeo Giulia is eigenlijk de perfecte auto.

Conclusie Audi A5 en S5 test

Audi is terug, voor zover ze ooit weg waren. Uiteraard vraagt de Audi S5 een forse investering (109k), maar wat een mooie en fijne auto krijg je daarvoor terug. De A5 2.0 TFSI is er vanaf € 54.990. Een hoop geld, maar voor een beetje knappe EV ben je dat ook wel kwijt. Diep in ons hart zal een groot deel van de Nederlandse chauffeurs dan liever een A5 hebben, hopelijk mag het van je wagenparkbeheerder.