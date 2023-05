Audi Q8 e-tron 50 – rijtest en video

Een nieuwe naam, maar vooral de grotere accu’s moeten de achilleshiel van de Audi Q8 e-tron tackelen.

In 2018 was de Audi e-tron best een sensatie, zoveel keuze was er nog niet aan elektrische auto’s. Een paar honderd man hoorde bij de lucky few en kregen hun Audi e-tron nog in 2018 met lagere bijtelling uitgeleverd. Daarna was het feest nog niet over (voor Audi), want in 2019 gingen 4.119 e-trons over de toonbank. Vorig jaar waren het er nog steeds 2.319, waarmee de teller totaal op 11.500 bleef steken. Dat zijn dan alleen de nieuw geleverde e-trons, want tweedehands werden er ook nog genoeg geïmporteerd. Wereldwijd verkocht Audi al meer dan 150.000 e-trons.

Van Audi e-tron naar Audi Q8 e-tron

Audi worstelt nog een beetje met de naamgeving, want e-tron was zowel een model als een plug-in hybride versie van de A3. Die toevallig in Nederland met een vriendelijke bijtelling het ook al tot een hit scoorde.

Nu stroomlijnen ze de naamgeving enigszins, met een kleine kanttekening: er is ook nog die andere Audi Q8. Dat is een totaal andere auto met conventionele verbrandingsmotoren.

Toch is de naam Q8 ook weer niet onlogisch: de kleinste elektrische SUV van Audi heet Q4, daarboven komt een zustermodel van de elektrische Porsche Macan. Daarboven zit deze e-tron, die nu door het leven mag als de Q8 e-tron.

Hoe herken je de Audi Q8 e-tron

Als de badge Q8 niet meer op de bips zit, zal je je best moeten doen om de Q8 e-tron direct te herkennen. In de wintermaanden zorgt de LED-strip in de singleframe grille voor herkenbaarheid. Als het licht is, dan herken je de Q8 aan de contrasterende kleur grille. Alle velgen, leverbaar in de maten tussen 19 en 22 inch zijn ook nieuw, maar heel herkenbaar anders vinden we ze niet.

Andere veranderingen zitten in de nieuwe Audi huisstijl. Er is niet alleen een ander lettertype, maar ook de Audi ringen gingen op de schop. Zoals nu de trend is, zijn die plat gemaakt. Naar een chromen versie zoek je te vergeefs, voortaan zijn de Audi ringen wit (of donkergrijs). Winning van chroom is namelijk niet zo duurzaam.

Voor degenen die net gewend zijn aan de 25-60 “motor-aanduidingen”, helaas ga je die niet meer op de kont van een Audi vinden. Er komt wel een modelaanduidingen op B-stijl die met laser wordt aangebracht. Het nut daarvan ontgaat me overigens volledig, maar er is vast door vele stuurgroepen over overlegd.

Grotere en betere accu’s en meer range

Gezien het formaat en gewicht (2.495kg) van de (Q8) e-tron moest Audi werken aan de range. Vooral die van de kleinste accu zorgt voor nog wat frustratie bij e-tron rijders. Het goede nieuws is dat alle versies 30-40% meer range krijgen en sneller worden. Dankzij een geoptimaliseerde chemie van de cellen en nieuwe batterij management software kon de energiedichtheid met 20% worden vergroot.

Het verschil tussen de bruto accu en de netto bruikbare capaciteit is kleiner dan voorheen. De Duitsers verbeterden ook het thermisch beheersysteem, waardoor de laadtijd verkort is. Bovendien is de kleine accu verdwenen en de grotere accu nog groter geworden. Alleen maar goed nieuws op dat front dus.

Audi Q8 e-tron 50, 55 en SQ8 e-tron

De Audi Q8 e-tron 55 (Sportback) krijgt meer vermogen en heeft nu 408 pk/664Nm. Daarmee is de sprint naar de 100 in 5.6s gepiept, terwijl de topsnelheid 200km/u blijft. Het accupakket heeft een capaciteit van 104 kWh netto / 114 kWh bruto, voldoende voor een WLTP range van 582 of 600 km voor de Sportback.

De e-tron S mag voortaan door het leven als de Audi SQ8 e-tron (Sportback) en gebruikt hetzelfde 104 kWh grote accupakket als de 55. Het grote verschil is dat er drie motoren aan boord zijn die gecombineerd 504 pk en een gezonde 973Nm leveren. De sprint naar de 100 duurt 4.5s en op de autobahn mag je 210km/u. De SQ8 e-tron haalt 494 km en de SQ8 e-tron Sportback 513 km aan WLTP-range.

De Audi Q8 e-tron van de rijtest

Heel atypisch kregen we de instapper mee van Audi, werd dat dan een weekje afzien in de Audi Q8 e-tron 50 voor de rijtest? Jein. Even de droge specs: de Q8 e-tron 50 (Sportback) heeft een accu die op 396v werkt, netto 89 kWh (bruto 95 kWh) groot en waarmee je 491 km (505 km voor de Sportback) ver komt in de WLTP-cyclus. In de praktijk moet je de 300 km barrière kunnen slechten, ook als de omstandigheden wat minder prettig zijn.

Het vermogen is 340 pk en het maximum koppel 664Nm. De sprint naar de 100 duurt 6.0s en de topsnelheid is 200 km/u. De snelste sprint haal je alleen als je de bak in de sportstand zet, dan ontsluit je een Boost modus voor een paar extra pk’s. Echt goed voel je het verschil overigens niet, wat het minder erg maakt dat deze modus maar tijdelijk is te gebruiken. Het goede nieuws is dat de Q8 e-tron 50 potent genoeg is om je (erg) vlot door het verkeer te bewegen.

De Audi Q8 e-tron haalt geen records, maar heeft wel een hele mooie laadcurve. Bij het snelladen wil je in een kort mogelijke tijd met een zo veel mogelijke accu weer weg. Het piekvermogen is daarin belangrijk, maar minimaal net zo belangrijk is de vorm van de laadcurve.

De Q8 e-tron 50 haalt maximaal 150 kW aan de snellader, de andere versies 170 kW. Er zijn merken die dat veel beter doen, maar het vertelt maar een deel van het verhaal. Tussen 0 en 75% accuvulling blijft de laadcurve (ruim) boven de 100 kW en dus stamp je in de praktijk relatief snel weer door met een goed gevulde accu.



Thuis of aan de publieke paal haalt de Audi Q8 e-tron standaard via drie fases 11 kW, maar de boordlader kan worden geupgrade naar 22 kW. Ook handig is optionele laadpoort rechts, dan kan je aan beide kanten inprikken.

Braaf rijgedrag Audi Q8 e-tron 50

De Audi SQ8 e-tron heeft twee motoren op de achteras en kan echte torque vectoring doen. Helaas voor ons, moesten we ons “behelpen” met de Q8 e-tron 50. Die stuurt en gaat de hoek om zoals je verwacht van een Audi quattro. Er is veel grip en er gaat zeker wat vermogen naar de achterwielen. Op droog asfalt gaat de Q8 e-tron 50 je niet verrassen: het is vooral point and squirt. Waar je heen stuurt, daar gaat de Q8 e-tron heen. Overigens is dat prettig gedrag voor een auto waar je dagelijks (wellicht op tempo) simpelweg kilometers moet verslinden.

Betere aerodynamica Audi Q8 e-tron

Grotere accu’s helpen de range, maar ook aerodynamica speelt een rol. Dankzij een gladdere onderzijde met wielspoilers en toepassing van aircurtains is de cW waarde verbeterd. De SQ8 krijgt die overigens niet, want de kleinere range van die variant verklaart.

Mocht je voor de maximale range gaan, dan is de Sportback de betere keuze. De Audi Q8 e-tron Sportback heeft namelijk een cW waarde van 0,24; terwijl die van de reguliere versie 0,27 bedraagt.

Overige mededelingen

In het interieur zijn wat nieuwe materialen te vinden, maar dat zal alleen een kenner spotten. Het bedieningsconcept met drie schermen inclusief Audi Virtual Cockpit werkt nog goed. Bij invoer van adressen kan je makkelijk letters op het onderste scherm schrijven of als je je geluk wilt beproeven de spraakherkenning gebruiken. De Audi e-tron routeplanner zou netjes laadstops moeten invoegen op langere trips.

Ruimte voorin en op de achterbank is subliem, maar dat mag je ook verwachten met de naam Q8. De bagageruimte met een omvang van 569 tot 1.637 liter is ongeveer even groot als die van een A6 Avant. De Sportback levert 41 liter, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Er is ook nog een frunk van 62 liter en voor de volledigheid: het maximale trekgewicht is 1.8 ton.

Prijs en conclusie Audi Q8 e-tron rijtest

De prijspakker met lage bijtelling is de Audi Q8 e-tron niet meer, maar geldt ook voor alle andere EV’s op de Nederlandse markt. In Nederland beginnen de prijzen van de Audi Q8 e-tron 50 bij 71.385 euro, de Sportback begint bij 73.785 euro.

Concurrentie is er genoeg, maar imago, uitstraling en afwerking van Audi zullen zeker een hoop kopers over de streep trekken. Het uiterlijk had voor Nederland wellicht iets extremer gewijzigd worden, maar anderzijds doet aartsrivaal Tesla dat al 12 jaar niet.