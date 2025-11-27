De nieuwe A6 en Q5 zijn nu echte dieselbeukers met V6!

Audi gaat weer ouderwets los met diesels. Vinden we leuk
Diesel is in Nederland al jaren een geplaagde krachtbron. Door enorm hoge belastingen is het totaal niet aantrekkelijk om een nieuwe diesel te kopen. Maar dat is bij ons. In Duitsland worden ze nog steeds verkocht en aangeboden op nieuwe modellen. Zo introduceert Audi nu de A6 en Q5 in dieselbeukervorm.
Geen lullig blokje, maar een lekkere 3.0 V6 TDI. 299 pk, 580 Nm én een stukje elektropower om het ook nog eens in moderne vorm aan te bieden. Het is inderdaad een mild hybride.
MHEV plus
Audi voegt nu drie elektrische componenten samen. Een mild hybride met een plusje, geheel toepasselijk gedoopt tot MHEV plus. Een startgenerator, een aparte generator voor de aandrijflijn en een elektrisch aangedreven compressor (EPC) vormen deze drie elementen. Deze combinatie levert tot 18 pk extra en extra trekkracht vanaf nul toeren. Dat laatste is natuurlijk mooi meegenomen.
Dankzij de nieuwe generator op de aandrijflijn kan de auto in lage snelheden volledig elektrisch laten rijden. Dus niet alleen die eerste centimeters bij het wegrijden vanuit stilstand zoals bij een normale mild hybride het geval is.
Dit is bijvoorbeeld handig in de file, in de parkeergarage of door woonwijken. Tijdens een acceleratie ondersteunt het mild hybride plus systeem de dieselmotor met maximaal 230 Nm en 18 kW. Tijdens het afremmen gaat er tot 25 kW terug de accu in.
Doei turbo lag
Audi gebruikte al eerder een EPC in de dikkere S-modellen en komt nu naar de V6 TDI’s in de Q5 en A6. Dit systeem zit achter de turbo en intercooler. Er wordt 3,6 bar turbodruk opgebouwd, in de praktijk betekent dat een lekker soepel gevoel bij het optrekken vanuit stilstand. Waar voorheen eerst de turbo moest wakker worden voor die ‘oempf’ heb je nu die ondersteuning vanuit de EDC.
Er is nog niets bekend of deze nieuwe V6 TDI in de Q5 en A6 ook naar Nederland komt. De kans is klein, want de vraag is nu eenmaal minimaal. Aan de andere kant: als Mercedes het met de GLS doet, waarom Audi dan niet met deze modellen?
Reacties
M240i zegt
Ik wens de 2e eigenaar die ‘m koopt zonder fabrieksgarantie en net uit de lease veel succes met deze auto. Zo ingewikkelde en in mijn ogen onnodige techniek wat deze auto voor de opvolgende eigenaren een rijdende tijdbom maakt.
Ik heb niets maar dan ook helemaal niets met elektrische auto’s, maar vast blijven houden aan diesels terwijl de Chinezen de Europese auto industrie links en rechts voorbijvliegen is wel echt triest.
mattr zegt
Vaak ben je te bang. Je kan altijd nog de trein pakken.
KennOne zegt
Triest? Zodra je de grens over gaat zie je meer diesels dan EV’s, er is dus nog echt markt voor grote diesel beukers. Zelfs onze overheid schaft ze massaal aan omdat dit nogsteeds de beste en betrouwbaarste optie is.
M240i zegt
Dat kan best, maar laten we nou niet ontkennen dat het einde van het ICE-tijdperk in zicht is. Hoe sneller je nu doorschakelt hoe beter je concurrentiepositie. Serieus, als het zo doorgaat rijden er over 20 jaar alleen maar Chinese auto’s en zijn de Duitsers zo goed als van het toneel verdwenen.
Robert zegt
De Koreanen weten China op het automotive vlak anders nog goed weerstand te bieden. Dat lijkt me een beter voorbeeld voor de Europese autofabrikanten.
Maar je hebt zeker een punt wat betreft de complexiteit van zoveel techniek; dit zijn auto’s die waarschijnlijk een levensduur van 10 of 12 jaar nog niet gaan halen, vanwege een voortijdige ‘economisch total loss’.
Johanneke zegt
Hoeveel van die dieselbeukers zijn ouder dan 10 jaar. Dan zijn ze allemaal al total loss omdat er iets kapot is gegaan.
mashell zegt
Maar maar als simpele eenvoudige techniek je wens is dan zit je bij electrische auto’s juist goed. Veel minder onderdelen en belangrijker nog minder slijtage onderdelen. En het rijdt nog soepeler ook.
De Europese fabrikanten houden vast aan diesels omdat ze wel moeten, omdat de EU onder druk van zwakkere fabrikanten (Stelantis…) niet durft door te zetten met een einde van verbrandingsmotoren in 2035. Daarom is de consument ook terughoudend en blijven ze in sommige landen om diesels vragen.
De EU kan de Europese auto industrie matsen door in 2030 nieuwe diesels uit de verkoop te halen en in 2035 benzine motoren want dan weet de industrie waarin ze moeten investeren en hoeven ze niet drie ballen in de lucht te houden.
De Chinezen gaan hoofdzakelijk voor electrisch (logisch gezien de smog problematiek) en dat maakt dat ze een voorsprong kunnen opbouwen.
TDI-goeroe zegt
jammer, dat ze hier kapot worden belast.