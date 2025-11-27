De nieuwe A6 en Q5 zijn nu echte dieselbeukers met V6!

Audi gaat weer ouderwets los met diesels. Vinden we leuk

Diesel is in Nederland al jaren een geplaagde krachtbron. Door enorm hoge belastingen is het totaal niet aantrekkelijk om een nieuwe diesel te kopen. Maar dat is bij ons. In Duitsland worden ze nog steeds verkocht en aangeboden op nieuwe modellen. Zo introduceert Audi nu de A6 en Q5 in dieselbeukervorm.

Geen lullig blokje, maar een lekkere 3.0 V6 TDI. 299 pk, 580 Nm én een stukje elektropower om het ook nog eens in moderne vorm aan te bieden. Het is inderdaad een mild hybride.

MHEV plus

Audi voegt nu drie elektrische componenten samen. Een mild hybride met een plusje, geheel toepasselijk gedoopt tot MHEV plus. Een startgenerator, een aparte generator voor de aandrijflijn en een elektrisch aangedreven compressor (EPC) vormen deze drie elementen. Deze combinatie levert tot 18 pk extra en extra trekkracht vanaf nul toeren. Dat laatste is natuurlijk mooi meegenomen.

Dankzij de nieuwe generator op de aandrijflijn kan de auto in lage snelheden volledig elektrisch laten rijden. Dus niet alleen die eerste centimeters bij het wegrijden vanuit stilstand zoals bij een normale mild hybride het geval is.

Dit is bijvoorbeeld handig in de file, in de parkeergarage of door woonwijken. Tijdens een acceleratie ondersteunt het mild hybride plus systeem de dieselmotor met maximaal 230 Nm en 18 kW. Tijdens het afremmen gaat er tot 25 kW terug de accu in.

Doei turbo lag

Audi gebruikte al eerder een EPC in de dikkere S-modellen en komt nu naar de V6 TDI’s in de Q5 en A6. Dit systeem zit achter de turbo en intercooler. Er wordt 3,6 bar turbodruk opgebouwd, in de praktijk betekent dat een lekker soepel gevoel bij het optrekken vanuit stilstand. Waar voorheen eerst de turbo moest wakker worden voor die ‘oempf’ heb je nu die ondersteuning vanuit de EDC.

Er is nog niets bekend of deze nieuwe V6 TDI in de Q5 en A6 ook naar Nederland komt. De kans is klein, want de vraag is nu eenmaal minimaal. Aan de andere kant: als Mercedes het met de GLS doet, waarom Audi dan niet met deze modellen?