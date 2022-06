Audi klaagt Chinees automerk aan om deze modellen

Nio wil graag voet aan wal krijgen in Europa, maar Audi wil dit niet al te makkelijk maken.

Chinese automerken zijn inmiddels een serieuze uitdager voor de gevestigde orde, maar lange tijd stonden ze vooral bekend als copy cats. De ontwerpen van Chinese fabrikanten konden vaak het beste omschreven worden als schaamteloze kopieën. Toch kwamen ze daar vaak mee weg, zonder in juridische problemen te komen.

Het Chinese Nio heeft nu toch een rechtszaak aan de broek hangen. Handelsblatt bericht dat Audi een rechtszaak aanspant tegen Nio. Dit doen ze bij de rechter in München, waar Nio’s Europese hoofdkwartier is gevestigd. Nio is namelijk druk bezig de Europese markt te bestormen.

Het gaat in de rechtszaak om de Nio ES6 en ES8, twee elektrische SUV’s van het merk. Bij het zien van de foto’s denk je waarschijnlijk: wat is er in vredesnaam afgekeken van Audi? En inderdaad, deze auto’s lijken helemaal niet op Audi’s. Maar dat is ook niet het issue.

Het probleem zit ‘m in de naam. ES6 en ES8 lijkt namelijk op S6 en S8. Jazeker, zo flauw is Audi gewoon. Of zouden ze plannen hebben om in de toekomst met een e-S6 en een e-S8 te komen? In dat geval is het iets beter te begrijpen dat Audi een rechtszaak aanspant tegen Nio.

Op het eerste gezicht zou je denken dat Audi geen poot heeft om op te staan, maar ja, wie zijn wij? De advocaten van Audi zullen er vast over nagedacht hebben. Gelukkig zijn de namen ES6 en ES8 nog niet ingeburgerd in Europa, dus wat dat betreft kan Nio altijd nog wat anders verzinnen.

Er is inmiddels ook een Nio ES7, maar die is pas gisteren geïntroduceerd. Dat zal de reden zijn dat die niet is meegenomen in de rechtszaak. Maar ook met die modelnaam zal Audi waarschijnlijk niet blij zijn.

Bron: Handelsblatt