Lezersvraag: Welke auto had jij NOOIT weg moeten doen?

We hebben allemaal wel een auto die we nooit weg hadden moeten doen. Wij zijn benieuwd naar die van jou!

De autogeschiedenis van ons autogekken is er in de meeste gevallen eentje om in te lijsten. Meestal begonnen met ouwe barreltjes, al dan niet voorzien van Hella mistlampen en een Turbo sticker achterop, gevolgd door steeds specialere en mooiere exemplaren.

En al rij je op het moment van lezen in de mooiste auto die je je kon veroorloven, toch kijken we vaak met een gevoel van nostalgie naar onze ouwe karretjes. En er zit er waarschijnlijk ook wel eentje tussen waarvan je zegt “Die had ik NOOIT weg moeten doen”. Bij mij in elk geval wel.

Welke auto had ik nooit weg moeten doen?

Mijn autogeschiedenis in een notendop heb ik eerder weleens verteld, maar aangezien ik dol ben op nostalgie, wil ik die best nog eens herhalen hoor. Ik begon met een Renault Clio RSi. Die was 2 jaar oud toen ik hem in 1995 kocht. Zwart, snel, 8000 kilometer op de teller, helemaal top voor een 18-jarige dus.

Na een paar jaar onbezorgd scheuren, werd hij door iemand anders total loss gereden. Eeuwig zonde natuurlijk, maar wel weer de kans om iets anders uit te zoeken. En dat kwam er hoor. Van een Golf I 1.8 cabrio Quartett naar een Citroën Acadyane, van een Mini Cooper 1.3i uit 1996 naar een E30 320i Touring en ook nog een Mazda MX3 V6, een Golf IV V6 4-motion, Alfa 33 1.7, een BMW 130i, 330d, A4 cabrio, i3, Z4 tot aan de 2 Porsches nu en dan ben ik er vast nog wat vergeten.

En alles daar tussenin was ook leuk, zelfs de grijze lease Focus die ik een paar maanden heb gereden. Want nieuw en tankpas, what’s not to like? Maar goed, van bijna iedere auto op deze lijst vind ik het niet heel erg jammer dat ik hem niet meer heb. Op 1 na.

Ik mis namelijk mijn Mini Cooper 1.3i uit 1996 nog vrijwel elke dag…

Ik had mijn Mini nooit weg moeten doen

Ik heb die auto in 2001 verkocht, nadat ik er hoogstpersoonlijk 90.000 kilometer mee had gereden. Ik was net student-af en had wat geld nodig. Ik kon het Mini’tje verkopen aan een knul uit de omgeving Nijmegen en die was er maar al te blij mee. Ikzelf eigenlijk direct al wat minder, zeker toen ik hoorde dat hij hem niet origineel had gehouden.

Hij had gezaagd in de carosserie om er zogeheten Cooper S spatborden op te zetten. Imitatie en met lelijke velgen eronder. Doodzonde, maar gedane zaken nemen geen keer. Maar nog steeds wil ik dat wagentje terug. Om hem weer origineel te maken…En hij rijdt nog steeds, zag ik op de site van de RDW.

Dus, kent u of bent u iemand die de racing green Mini Cooper 1.3i uit 1996 met kenteken PF-GR-75 in bezit heeft, laat dat dan weten in de comments. Dan kunnen we misschien zaken doen…

En als je daar toch bent, kun je meteen laten weten welke auto jij nooit weg had moeten doen. En we zijn vanzelfsprekend enorm benieuwd naar het WAAROM je die auto nooit weg had moeten doen!!

Dus, om met @jaapiyo te spreken, “Laat het weten in de comments”.