Het wordt weer spannend in de F1 en dat komt door Ferrari

Ferrari heeft het lek boven, aldus Ferrari. En dat zorgt ervoor dat het weer spannend wordt in de F1. Maar is dat wel zo?

het is een bijzonder F1-seizoen en dat is het. In het begin leek het namelijk alsof Ferrari op Schumacher-esque wijze het kampioenschap naar zich toe zou trekken. Want wat waren die rode paarden uit Maranello een partij snel en wat was Red Bull onbetrouwbaar.

Hoe anders ziet het eruit na 8 races. Red Bull bleek toch niet zo onbetrouwbaar en de Ferrari’s waren in de bochten wel snel, maar werden op het rechte stuk om de oren gereden door Max en Checo. Als ze het überhaupt volhielden, want de betrouwbaarheid viel helaas toch een beetje tegen.

Met als resultaat dat Verstappen aan de leiding gaat in het WK, gevolgd door zijn teamgenoot Perez en dat de eerste Ferrari pas op de derde plek te vinden is. Bovendien was de laatste race behoorlijk saai, zo onbedreigd reed Red Bull naar de overwinning.

Maar Ferrari brengt de spanning terug. Althans, dat beweert Ferrari zelf…

Ferrari krijgt een nieuwe achtervleugel

Teambaas Binotto heeft namelijk gezegd dat de Ferrari’s vanaf komende race in Canada minstens zo snel zijn op de rechte stukken als Red Bull. Dat komt door een nieuwe achtervleugel, die zorgt voor een hogere topsnelheid. Bovendien levert die nog wel genoeg downforce voor snelheid in de bochten.

De kenner zal zien dat de vleugel van Ferrari heel veel lijkt op degene die Red Bull gebruikt. En dat zijn geen complottheorieën, het is de waarheid. Want Binotto geeft het zelf toe. En zeg nou zelf; beter goed gejat, dan slecht bedacht, toch?

Hoe zit het met de betrouwbaarheid?

De snelheid zou dus goed moeten zitten, maar hoe zit het dan met het puntje betrouwbaarheid? Nou, daar kunnen we kort over zijn, Ferrari heeft daar niets over gezegd. Maar als daar niks aan gedaan wordt, kun je nog zo snel rijden, punten ga je er niet mee verdienen.

Of zoals Olav Mol tot in den treure over de Nederlandse Formule 1-fan heeft uitgestort: To Finish First, You First Have To Finish. En meestal brabbelt Jack Plooij er dan nu iets onbelangrijks doorheen, waardoor de mooie en ware woorden van Olav Mol verloren gaan in een kakofonie van onbeduidende weetjes en nog nuttelozer informatie waar niemand op zit te wachten. Maar dit vanzelfsprekend geheel terzijde natuurlijk.

Laten we dus maar hopen dat Ferrari het lek boven heeft en in het vervolg de overwinningen afwisselt met Red Bull.

Is voor iedereen leuker!