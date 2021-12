Alle Audi R-modellen worden geheel elektrisch

Dat klinkt heel goed, maar hoeveel Audi R-modellen kunnen dan elektrisch worden als er eentje in de showroom staat?

De eerste Audi R8 was een regelrechte sensatie. Een supercar van Audi die geweldig reed en niet eens zo heel erg duur was. Elke dag bruikbaar, een volwassen interieur, een middenmotor én geen catastrofaal onderstuur. Oh ja, en een spectaculair koetswerk. Waarom zou je ook alweer een Porsche 911 kopen?

Op dit moment staat de facelift-versie van de tweede generatie in de showrooms. Dat betekent maar één ding: speculatie over de opvolger! Want het is een beetje onduidelijk omtrent de nieuwe Audi R8. Aan de ene kant is het gewoon het zustermodel van de Lamborghini Huracán. Aan de andere kant echter is Audi ook bezig om zich op dit moment opnieuw uit te vinden met een hoop nieuwe spelers op de markt.

Alle Audi R-modellen elektrisch

Gelukkig weet Linda Kurz er meer over. Zij is de marketing-chef van Audi Sport en kan bevestigen dat de Audi ‘R’-modellen allemaal elektrisch zullen worden. Het gehele ‘R’-segment moment in 10 jaar geheel elektrisch zijn. Makkelijk, het ‘R’-segment bestaat uit één model op dit moment.

Wel gaan er diverse geruchten dat er een Audi R4 komt. Een compacte sportwagen die techniek deelt met de Porsche 718, die ook geheel elektrisch wordt. Zo kon Porsche de ontwikkelingskosten van die auto uitsmeren over twee modellen en heeft Audi een nichemodel als imagebooster.

Elektrificatie RS-modellen

Dat model zal dan onder de Audi R8 komen te staan. Overigens is er niet letterlijk gezegd dat er een nieuwe Audi R8 zal komen. Het kan zijn dat de auto een andere naam gaat krijgen of een ander type auto zal worden. Er zijn ook diverse concepts getoond waarbij je kunt denken aan een grote vierzits coupé in plaats van een compacte tweezits supercar.

Over de RS-modellijn is ook iets meer duidelijkheid. Het is de bedoeling dat in 2026 meer dan 80% daarvan geëlektrificeerd is. Dit kan betekenen geheel elektrisch (zoals de RS e-tron GT) of een (plug-in) hybride-setup. Alle RS-modellen (op de RS e-tron GT na) zijn op dit moment voorzien van hooguit 48V-ondersteuning.

Via: CNET.

