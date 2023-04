Audi laat Formule 1 auto zien

Audi laat alvast wat van de F1-auto zien. Dat niet alleen, ze zijn al bezig met de motor.

Nog een paar jaartjes slapen, en dan is het zover. Dan hebben we een nieuwe automerk in het Formule 1-startveld. Het is ook niet de minste: Audi. Dat merk kunnen we bloedserieus nemen, want in principe winnen die uiteindelijk altijd wel. In de rallysport, IMSA, DTM en Le Mans hebben ze veel overwinningen behaald. Nu is dat absoluut geen garantie voor succes.

Om ons alvast iets op te warmen neemt Audi zijn Formule 1-auto mee naar de Shanghai Motor Show die op dit moment gehouden wordt. Het is niet DE auto waar Audi mee aan de start zal verschijnen, uiteraard. Het is een generiek design met daarop een generieke livery eroverheen.

Audi in de Formule 1

Dat is nog niet keihard nieuws natuurlijk. Wel dat Audi op dit moment aan het testen is met de nieuwe motor. Waar het huidige Alfa Romeo gebruik maakt van Ferrari-motoren, gaat Audi zijn eigen motoren bouwen.

Er wordt op dit moment zelfs al druk getest met een prototype. Dat is nu nog een eencilinder motor. Als de tests daarmee naar wens zijn, gaat men nog vijf van die cilinders toevoegen om tot een heuse 1.6 liter grote V6 te komen. Dat zal rond het einde van het jaar gebeuren.

Vervolgens gaat Audi een enorme fabriek bouwen war 300 mensen die blokken in elkaar mogen schroeven. De fabriek van Sauber in Hinwill blijft gewoon bestaan: daar wordt de auto ontwikkeld en het chassis gemaakt.

China

Dat men China kiest om de auto te laten zien, is niet heel erg vreemd. China is een enorm belangrijke markt voor Audi. Ook i het huidige team waar Audi mee gaat samenwerken, Alfa Romeo, de werkgever van Chinese coureur Zhou Gyanyou.

Een andere reden zal waarschijnlijk het gemis zijn van de GP can China, die rond deze tijd verreden zou moeten worden. Wegens corona is het nog steeds niet mogelijk om daar te rijden.

Meer lezen? Dit zijn 10 falende topmerken in de Formule 1!