Tesla marges onder druk: aandeelhouders boos

Bij Tesla staan de marges onder druk. En dat vinden de mensen die er financieel belang hebben niet leuk.

Tesla is lekker bezig op het moment. Het merk verlaagde onlangs de prijzen, nadat het de prijzen al had verlaagd. Op dit moment kun je een model 3 kopen voor 41.990 euro. Andere automerken zijn als de dood voor de strapatsen van Ome Elon en zijn kornuiten. Zo staat Renault al klaar in de startblokken om de prijzen eens flink te verlagen.

Maar wat blijkt, die kornuiten zijn niet helemaal tevreden met de prijsverlagingen. Het behoeft natuurlijk geen betoog dat de marges hierdoor flink onder druk komen te staan. Naar verluidt zijn de marges nu lager dan ooit per auto.

De tactiek is natuurlijk simpel: Tesla zet nu in op zoveel mogelijk afzet. Daarmee kun je het gemis aan marge compenseren. Maar het probleem is dat de marges wel erg klein worden, nu Tesla in totaal zijn prijzen vijf keer heeft verlaagd dit jaar alleen al.

Vorig jaar was de marge per auto 32,0 procent, dit jaar is deze 23,2%, volgens 17 analisten. Deze analisten verwachten dat Tesla deze cijfers binnenkort bekend gaat maken, dus we houden nog eventjes een kleine slag om de arm.

Anderzijds is er overigens nog niet heel erg veel aan de hand, want er zijn genoeg autofabrikanten die een moord doen voor een winstmarge van 23,2%. In veel gevallen moeten ze nog auto’s met een verbrandingsmotor verkopen om het verlies per EV te kunnen compenseren. Dus in dat opzicht heeft Tesla wel een flinke voorsprong op de rest.

De grote financiële man bij Tesla, Zachary Kirkorn, heeft beloofd dat de marges sowieso boven de 20% blijven. Dat niet alleen, de gemiddelde prijs per verkochte Tesla zal boven de 47.000 dollar blijven. Echter, volgens analisten zullen de prijzen alsnog verlaagd worden en zal de marge kleiner worden in de nabije toekomst.

Via: Reuters

Met dank aan financiële wizard Noud B!

Meer lezen? Deze 11 EV’s kun je het snelste laden!