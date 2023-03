Audi Q6 e-tron laat alvast zijn gespleten koplampen zien

De volgende elektrische cross-over van Audi is er klaar voor.

Audi is er in geslaagd om een aardige chaos te maken van hun modellengamma, als het om SUV’s gaat. Het wordt er niet beter op, want Audi is nog niet klaar met cross-overs. De nieuwste toevoeging aan de line-up is alweer in aantocht.

Het gaat om de Audi Q6 e-tron. Deze komt dus tussen de Q4 e-tron en de Q8 e-tron (voorheen de e-tron) in, en is qua formaat vergelijkbaar met de Q5. Volg je het nog? Naast een normale SUV-variant komt er ook van dit model weer een Sportback.

Audi laat de Q6 e-tron alvast in gecamoufleerde gedaante zien. We kunnen alvast onze conclusies trekken: qua design wordt het absoluut geen verrassing. De auto lijkt als twee druppels water op de Q4 e-tron, vooral schuin van achteren.

Met de neus doet Audi het net even anders. We zien namelijk dat de Q6 e-tron gespleten koplampen krijgt á la BMW i7. Dat is natuurlijk helemaal hip anno 2023. De neus van de Q6 e-tron gaat dus een beetje lijken op die van de A6 e-tron concept.

De Audi Q6 e-tron wordt het eerste model op het gloednieuwe PPE-platform. Op dit platform komt ook de nieuwe elektrische Macan te staan, wat een tweelingbroertje wordt van deze Q6 e-tron.

Specificaties houdt Audi nog even voor zichzelf. Wel weten we dat de Q6 e-tron 800V-technologie krijgt, net als de e-tron GT. Met het snellaadvermogen van de Q6 e-tron zit het daardoor wel snor.

Volgens Audi is de Q6 e-tron “nagenoeg productierijp”, dus we kunnen later dit jaar de onthulling verwachten. Dat is niet het enige wat Audi in petto heeft: tot en met 2025 kunnen we ruim 20 nieuwe Audi’s verwachten, waarvan de helft elektrisch. Een hele invasie dus.