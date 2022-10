BREEK! Audi officieel met Sauber de Formule 1 in

Audi kiest Sauber als strategische partner voor Formule 1-inschrijving.

Het zat er al een beetje aan te komen, maar nu is het toch officieel. Audi gaat echt de Formule 1 in met een team. Het traditioneel Zwitsers raceteam Sauber wordt vanaf 2026 het Audi fabrieksteam. En denk niet dat ze nu achterover leunen, nee de voorbereidingen voor de ontwikkeling van de Audi Power Unit in de fabriek in Neuburg verlopen zoals gepland.

Audi en Sauber Formule 1

Audi heeft Sauber dus geselecteerd als strategische partner voor het project en is van plan een belang in de Sauber Group te verwerven. Door de samenwerking zal het Zwitserse raceteam vanaf 2026 verder gaan als het Audi-fabrieksteam.

Eind augustus kwam Audi al met het nieuws dat het in de topklasse mee gaat doen. Nu weten we ook met wie. Met ongeveer 30 jaar competitieve ervaring is Sauber een van de meest gerenommeerde en traditionele teams in de Formule 1. De krachtbron zal worden ontwikkeld in Audi’s Motorsport Competence Center in Neuburg an der Donau. Sauber gaat de raceauto ontwikkelen en produceren in zijn eigen fabriek.

“We zijn verheugd dat we zo’n ervaren en competente partner hebben gekregen voor ons ambitieuze Formule 1-project”, zegt Oliver Hoffmann, lid van de raad van bestuur voor technische ontwikkeling bij het automerk. Sauber heeft ook alleen maar jubelende woorden over de samenwerking. Audi is namelijk “de beste partner voor de Sauber Group” aldus de voorzitter van het bedrijf.

Krachtbron

De krachtbron wordt geleverd door Audi. Deze bestaat uit een elektromotor, batterij, besturingssystemen en een verbrandingsmotor. Er werken al meer dan 120 medewerkers aan het project. Dat lijkt veel en is ook veel. Maar het tijdschema is moordend. Audi is behoorlijk ambitieus hierin als ze in het seizoen 2026 mee willen doen. Echter, een zak geld en goede faciliteiten kunnen dit mogelijk maken. 2026 zal dus een spannend jaar worden voor zowel Audi als Sauber.