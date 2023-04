Lexus LM: supertof busje en komt naar EU!

De MPV leeft! Dit is de gloednieuwe Lexus LM.

Zoek je een vlaggenschip onder de busjes? Vast niet. Doe je dat wel dan is de Lexus LM het antwoord op alles. Dit soort MPV’s zijn gemeengoed in Aziatische landen, maar deze komt gewoon naar Europa! Hoe vet is dat.

Het is voor het eerst dat de Lexus zelf een busje uitbrengt. Een stoere en gedurfde zet om de stap naar Europa te maken. Er komen twee varianten van de LM op de markt, met vier of met zeven zitplaatsen. Vanzelfsprekend is de vierzitsvariant extra luxe, met zeeën aan ruimte. Een soort Business Class, maar dan in een auto. De LM is 1,89 meter breed en 1,96 meter hoog. De wielbasis is 3 meter.

Enkele hoogtepunten in het interieur zijn een 48 inch HD widescreen, een koelkast en een tablet om de boel te bedienen. Een filmpje kijken moet een genot zijn aan boord van het busje, want er zit ook een Mark Levinson 3D Surround Sound systeem ingebouwd.

De aandrijflijn betreft een 2.5 liter hybride viercilinder benzinemotor. Het blok levert 250 pk, 239 Nm aan koppel en de topsnelheid ligt op 190 km/u. De modelbenaming luidt Lexus LM 350h.

De nieuwe Lexus LM verschijnt in het najaar van 2023 in Europa. De focus ligt op luxe personenvervoer. Oftewel achterin zitten je rond laten chauffeuren. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.