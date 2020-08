Audi online veroordeeld door deugende Twitteraars

Audi is online veroordeeld vanwege een reclame. Op Twitter. Waar anders?

Op dit moment schijnt er een extra schijnwerkelijkheid te zijn die men ‘Twitter’ noemt. Het is een soort parallel universum waarin men direct wordt verdacht én veroordeeld. Het liefst zo snel mogelijk.

Twitter

Alles wat er op Twitter gebeurd is direct het belangrijkste ter wereld aller tijden. Dat men twee dagen later vergeten is wat er ook al weer het belangrijkste ter wereld is, wordt er vaak niet vermeld. Heel erg leuk, die rechterlijke macht, maar anno 2020 wachten we eerst af wat het Genootschap der Gütmenschen op Twitter er van vindt. Deze week is Audi aan de beurt.

Familie

Zo ook met deze afbeelding. Wat je ziet is een Audi stationwagon met daarvoor een meisje dat fruit eet. Het is niet de enige foto, overigens. Het is een onderdeel van een aantal foto’s voor een online campagne. Op elke foto is een familielid te zien. Dit om te onderstrepen dat de auto als gezinswagen kan functioneren.

Maar nee!!! De wereld is vanaf nu echt knettergek geworden. Althans, dat blijkt uit de reacties van de verongelijkte schandesprekers op het online medium. De afbeelding is volgens hen levensgevaarlijk én provocerend, waardoor Audi online veroordeeld is door de anonieme betweters.

Levensgevaarlijk

We beginnen over het levensgevaarlijke aspect. Omdat het kindje voor de grille van de auto staat, zou je volgens de critici niet kunnen zien dat er iemand voor de auto staat. Dat is overigens onzin. De positionerende peuter is namelijk voorzien van een ‘nek’ met daarboven een ‘hoofd’. Deze komt duidelijk boven de motorkap uit. Vooropgesteld dat de ouders van het kind c.q. bestuurders van de rode stationwagon groter zijn dan 1,40 meter, moeten die het kind kunnen zien. Wat dat betreft lijkt het onterecht dat Audi online veroordeeld wordt.

Provocerend

Dan het provocerende gedeelte. Het meisje is namelijk een banaan aan het eten, althans: ze houdt er eentje vast. Dat kan namelijk niet, want een banaan heeft, een, tsja, bepaalde vorm en in combinatie met een ‘sportwagen’ (zo noemen ze het) zou dat een teken zijn van mannelijke lust. Serieus waar. De digitale übermenschen gaan even aan het feit voorbij dat het degelijk ontworpen stukje fruit gewoon verkrijgbaar is bij de groenteboer in plaats van Cristine Le Duc.

Geschrokken

Audi trekt het zich heel erg aan. Het zuid-Duitse merk is zeer geschrokken van de consternatie. Dan zeggen ze het meest overbodige zinnetje ter wereld: ze geven namelijk om kinderen! Potjandrie, als de online gewetenshelden dat van te voren hadden geweten! Gek genoeg zegt Audi niet dat de RS4 (net als de S4) standaard is van parkeersensoren achter én vóór. Optioneel kun je zelfs surround-camera’s bestellen.

We hear you and let’s get this straight: We care for children. The Audi RS 4 is a family car with more than thirty driver assistance systems including an emergency break system. That’s why we showcased it with various family members for the campaign. (1/3) pic.twitter.com/XAeIjszUWQ — AudiOfficial (@AudiOfficial) August 3, 2020

Echte misdaden

Dan nog even over de foto waarvoor Audi online veroordeeld is, de deugende goegemeente heeft zich over een aantal zaken dan niet weer niet losgelaten. Zo had niemand een mening over de vele grille-vormige nepgrilles (met die brievenbus boven de grille als hoofdschuldige), de enorme frontoverhang of de gegoten bicolor velgen. En zo kunnen fabrikanten alsnog wegkomen met de échte misdaden.