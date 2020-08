500.000 auto’s op winterbanden in de zomer

Bijna een half miljoen mensen kiezen voor winterbanden in de zomer. Ook met de aankomende hittegolf.

Het is weer de tijd van het jaar. Vanaf morgen wordt het enorm warm in ons landje. Een week lang zullen de temperaturen zo rond of zelfs boven de 30 graden liggen. Voor autobezitters is het dan belangrijk om te weten dat er voldoende vloeistoffen in de auto zitten, of de airco goed functioneert en natuurlijk of de winterbanden er al onder zitten. Want ja, voor je het weten vallen de eeste sneeuwvlokken alweer.

BOVAG

BOVAG ging op onderzoek uit en wat bleek: al een half miljoen mensen hebben hun auto veel te vroeg klaar gemaakt voor de winter. Het onderzoek moeten we wel even toelichten. Want ondanks dat het heel goed zou kunnen kloppen, hebben ze geen 500.000 auto’s bekeken bij de BOVAG. In totaal waren het er 1.658 auto’s die werden onderzocht op 6 verschillende locaties.

5,3 procent

Buiten kijf staat dat er nog te veel op auto’s op winterbanden in de zomer rondrijden. Van de 1.658 waren er 88 voorzien van winterbanden. Dat is 5,3 procent. Als je dat doorrekent met het totale wagenpark, dan staan er bijna een half miljoen auto’s op de verkeerde banden. Deze cijfers zijn overigens wel in lijn met de onderzoeken van vorig jaar en het jaar daarvoor. In 2015 was het aantal aanzienlijk lager, alhoewel dat ook aan het onderzoek kan liggen.

Op het filmpje van de BOVAG is te zien dat er dus inderdaad auto’s op winterbanden in de zomer staan. Een Alfa Romeo GT maakte het extra bont door aan de voorkant te zijn voorzien van zomerbanden van het merk ‘Knaak’ en achter van A-merk winterbanden. Daar vindt jouw slipinstructeur dan weer wat van.

Nederlands

Anderzijds geeft dit onderzoek wel heerlijk de Nederlandse mentaliteit aan. Spanningen in de wereld, drama overal, een pandemie, dreigende val van de economie, misplaatste Audi reclames en wij Hollanders gaan even lekker kijken naar de banden van andere automobilisten en daar een mening over hebben. Hoe lastig een hittegolf kan zijn, hoor je hier.

Fotocredit: Maserati op winterbanden in juli gespot door @hhitalia