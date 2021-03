Callaway Silverado Signature Edition is coolste bedrijfswagen - Autoblog.nl

Met de Callaway Silverado Signature Edition ben je nu net zo snel als je klinkt.

Wie weleens in een moderne Amerikaanse pick-up met V8 heeft gereden, zal het kunnen beamen. Het maakt veel indrukwekkende herrie, het zuipt als een malle en je voelt je enorm machtig. Om je heen rijden allemaal kleine botsautootjes met eenliter driecilinders, terwijl jij met je dikke V8 in je enorme pick-up iedereen mentaal aan de kant duwt.

Callaway Silverado Signature Edition

Het grote probleem is dat het ondanks alle branie niet écht snel gaat. Pick-ups zijn namelijk veel te groot geworden. Dat is de reden dat de GMC Syclone uit 1991 nog altijd de snelste pick-up is. Maar er is een oplossing in de vorm van de Callaway Silverado Signature Edition. Callaway is een tuner c.q. fabrikant die al bijzonder lang de meest gave conversies maakt.

TVS R650 compressor

Ondanks dat er soms flink veel vermogen gewonnen kan worden, staat betrouwbaarheid bovenaan. Mede daardoor wordt Callaway vaak door fabrikanten en importeurs benaderd om een kleine serie te bouwen. De Callaway Silverado Signature Edition ziet er niet zozeer veel sneller uit, maar is dat wel. Er is een nieuwe luchinlaat-systeem, nieuwe uitlaat en een compleet nieuwe CalCal-ECU. De hoofdattractie van de conversie is natuurlijk de TVS R650 mechanische compressor.

Het resultaat is een maximumvermogen van 602 pk en 759 Nm aan trekkracht. Het is nu mogelijk om naar de 96 km/u te sprinten in 4,3 seconden! Kijk, dat schiet al iets op. De quarter mile doet de dikke pick-up in 12,5 seconden met een eindsnelheid van 200 km/u.

Het mooie is dat de Callaway Silverado Signature Edition-conversie voornamelijk mechanisch is. Je kunt zelf kiezen welke Silverado je pakt, zolang de 6.2 V8 er maar in ligt. Er zijn wel wat kleine aanpassingen. Denk aan een koolstofvezel motor-cover, aluminium deurlijsten, alcantara bekleding op het stuurwiel en een setje nieuwe velgen. Naar wens kun je 20 of 22 inch krijgen. prijzen zijn (nog) niet bekendgemaakt, maar Callaway is nooit de goedkoopste (wel vaak de beste). Maar hey: de Silverado is in elk geval net zo snel als ‘ie klinkt!

