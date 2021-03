Singer heeft aan de stok met Porsche vanwege de ACS - Autoblog.nl

Porsche begint Ferrari-gedrag te vertonen. Singer heeft daarom al het beeldmateriaal van de ACS offline moeten halen.

Ferrari staat erom bekend dat ze niet bijzonder tolerant te zijn richting andere partijen die willen profiteren van hun merknaam, historie en/of ontwerpen. Van replica’s en recreaties zijn ze niet gediend in Maranello. Porsche doet daar gelukkig minder moeilijk over. Anders zou de juridische afdeling van Porsche het héél druk hebben.

Toch staat Porsche niet alles toe, zo blijkt nu. Singer is namelijk te ver gegaan met hun All-Terrain Competition Study op basis van een 964. Het probleem zit hem niet zozeer in de auto zelf, maar in de Porsche-tekst die prominent aanwezig is op de auto. Dat Singer met de ontwerpen van Porsche aan de haal gaat is nog tot daar aan toe, maar het logo gebruiken vinden de Duitsers dus te ver gaan. Singer doet dit trouwens al veel langer, dus is het niet duidelijk waarom dit bij de ACS opeens een probleem is.

Als je naar de website en de social media van Singer gaat zal het je opvallen dat er geen spoor meer van de ACS te bekennen is. Daar zit Porsche dus achter, zo weet Carscoops te melden. Zij hebben ook een reactie van een woordvoerder op kunnen tekenen. Kortgezegd komt het er op neer dat Porsche blij is dat er zoveel fans zijn van het merk, maar dat ze er ook voor willen zorgen dat hun producten duidelijk te onderscheiden zijn.

Wat nu? Gelukkig hoeft de ACS niet in de shredder, want het lijkt puur om de logo’s te gaan. Als Singer die verwijdert is het probleem als het goed is opgelost. De sticker op de achterkant is er natuurlijk vrij eenvoudig af te halen, maar de gegraveerde letters op de dorpels zijn een ander verhaal. Ook zal Singer met nieuw beeldmateriaal moeten komen of al het bestaande beeldmateriaal moeten aanpassen.

Toch een tegenvaller voor Singer, hoewel er waarschijnlijk wel de nodige media-aandacht tegenover zal staan. Imagoschade zal Singer er ook niet door oplopen. Nu maar hopen dat we niet worden gesommeerd dit artikel en ons vorige artikel over de Singer ACS offline te halen.

Via: Carscoops