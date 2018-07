Audi RS 3 8V (2015 – heden) – occasion video & aankoopadvies

In 2015 kwam de Audi RS 3 op de markt, met een overheerlijk klinkende 2,5 liter vijfcilinder in de neus, die goed is voor 367 pk en 465 Nm koppel.

Standaard uitgerust met automaat en Quattro vierwielaandrijving was het een auto waar menig BMW- of Mercedes-rijder zich op kon stukbijten bij het stoplicht. Het is misschien niet de meest gefocuste auto als je hem met zijn concurrenten van eerder genoemde merken vergelijkt, maar waarschijnlijk wel de meest toegankelijke. En bovendien erg bruikbaar, want in de basis ‘gewoon een A3′ en bovendien zodanig snel gemaakt dat je oma’s oma er ook nog hard mee zou kunnen rijden, ondanks dat ze 145 jaar oud is. De RS 3 was leverbaar als Sportback en vanaf 2017 ook als Limousine.

In 2017 werd een subtiele facelift doorgevoerd, het makkelijkst te herkennen aan de nieuwe Matrix LED-verlichting en de scherper getekende single frame grille. Ook was vanaf de facelift optioneel de Virtual Cockpit leverbaar, het volledig digitale instrumentencluster op een 12,3 inch scherm. Belangrijker was echter dat de RS 3 vanaf dat moment 400 pk en 480 Nm onder de kap had.

Aanbod op Autotrack

Op Autotrack.nl zijn ongeveer 25 Audi RS 3’s te vinden. Ongeveer één op de vijf auto’s is een Limousine. Prijzen voor deze generatie RS 3 varïeren van €55.000 tot €85.000 voor de gebruikte exemplaren. De prijzen lopen echter op tot ruim boven de ton voor nieuwe auto’s in dealershowrooms.

Pluspunten

Bloedsnel

Prima dagelijks bruikbaar

Redelijk anoniem

Aandachtspunten

Aandrijflijn

De zeventraps DSG is niet vrij van problemen / klachten. Simuleer zeker tijdens je testrit intensief stadsrijden / filerijden en verzeker jezelf ervan dat de bak zonder horten en stoten en/of rare bijgeluiden zijn verzetten kiest.

Als je tractioncontrol lampje onverklaarbaar aan blijft gaan is waarschijnlijk de pomp van je Haldex-koppeling aan vervanging toe.

Onderstel

We hebben er veel over geschreven en het heeft ons menig telefoontje uit Ingolstadt opgeleverd, maar we kunnen er niet omheen: veel mensen ervaren problemen met de standaard remmen. Over oorzaken wordt veel gespeculeerd, de één wijt het aan teveel ESP-ingrepen van het Torque Vectoring systeem, de andere aan het automatisch “droogremmen” van de schijven en weer een ander claimt dat er te weinig koeling is voor de ho-ijzers. Feit is dat ze bij veel mensen voor flinke trillingen zorgen. Voor zover ons bekend zijn de optionele keramische schijven / blokken vrij van problemen.

De RS 3 voorbanden kunnen zeker bij fanatiek gebruik wat sneller slijten dan normaal.

Exterieur

De RS 3 is bloedsnel. Je kan er dus ook vrij vlot mee in de problemen komen. Check goed het schadeverleden van de auto die je op het oog hebt. Vergewis je ervan dat eventuele schades goed verholpen zijn.

De motorkap komt omhoog bij een aanrijding met een voetganger, maar soms schiet deze uit zichzelf omhoog. In principe kun je de kap gewoon terugduwen in de juiste positie.

Een krakend of niet goed sluitend panoramadak lijkt vaak erger dan het is. Eens per twee jaar dient deze ingevet te worden en dat lost bijgeluiden meestal op. Als de bijgeluiden niet verdwijnen, kan het met een speciale viltset worden opgelost.

De blanke raamlijsten hebben relatief snel last van corrosie (een witte uitslag of waas).

De wielnaven roesten snel. Het kan niet direct kwaad, maar fraai (of premium) is anders.

Vervorming van de voorruit kan een vertekend beeld voor de bestuurder opleveren. Nieuwe ruiten hebben dit probleem ook nog, maar niet iedereen stoort zich eraan.

Elektronica

Het lichtbeeld van de xenon plus lampen valt tegen, ze schijnen niet ver genoeg. Het kan worden opgelost door ze hoger af te stellen dan Audi voorschrijft.

De radio-ontvangst is niet erg goed.

