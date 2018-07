Mulliner eert Bentley-oprichter met speciale Mulsanne

Tegen een speciale editie van Bentley zeggen we nooit "nee".

Bentley heeft vandaag een speciaal model de wereld in geschoten. We hebben te maken met een speciale editie van de Mulsanne. Mulliner, de koetsenbouwer van de luxe Britse autofabrikant, nam het project voor haar rekening. Het project, waaruit precies 100 exemplaren zullen voortkomen, is een ode aan de oprichter. Hierom gaat de auto door het leven als de W.O. Edition, als een verwijzing naar Walter Owen Bentley.

Bentley gaat met de W.O. Edition van de Mulsanne, in tegenstelling tot sommige speciaaltjes, verder dan alleen simpele inspiratie. De Britten verwerken namelijk in ieder van de 100 exemplaren een stukje van de krukas van de auto waarop de W.O. Edition is gebaseerd: de 8 Litre. De auto die Mulliner heeft aangehouden als voorbeeld, is tevens de laatste Bentley die Walter Owen zelf ontwierp. De zwart op zwarte 8 Litre was het tweede exemplaar dat van de productieband kwam rollen en werd later door hem persoonlijk gebruikt.

De Bentley Mulsanne W.O. Edition viert tevens het honderdste jaar dat Bentley bestaat. Op 10 juli ging het honderste levensjaar van de Britse autofabrikant in, en volgend jaar wordt officieel de honderdste verjaardag van het merk gevierd.

De honderd exemplaren van de W.O. Edition worden niet tot één soort uitvoering van de Mulsanne beperkt. Hoewel men de standaard-uitvoering kan kiezen, kunnen de Speed en Extended Wheelbase-versies eveneens als W.O. Edition worden uitgerust. Wie voor de W.O. Edition kiest, krijgt een nette, zwarte Mulsanne voor de deur. Afgezien van de historisch correcte kleur van de Mulsanne, krijgt de auto een set Beluga-velgen en wordt de binnenkant verrijkt met handtekeningen van de oprichter. Daarnaast zijn een glazenset, evenals een flessenkoeler of een cocktailkastje standaard in het rode interieur van de W.O. Edition te vinden.

De Bentley Mulsanne W.O. Edition debuteert officieel tijdens de Monterey Car Week, eind augustus.