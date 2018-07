Bestuur Formule 1-team Mercedes doet stoelendans

Omdat de concurrentie hen op de hielen zit?

Het wordt allemaal heel netjes en positief verteld, maar door de regels heen kunnen we gemakkelijk een totaal alternatief verhaal lezen. Natuurlijk, Mercedes is nog lang niet van de troon gestoten, daar Ferrari (en misschien Red Bull) eerst maar eens kampioen moeten zien te worden, maar het mag duidelijk zijn dat de Duitse equipe dit jaar op meer tegenstand kan rekenen dan in het verleden.

Of de huidige veranderingen binnen het bestuur van het Formule 1-team hier nu in direct verband mee staan, wordt uiteraard niet expliciet vermeld, maar het is niet ondenkbaar dat Mercedes zich ernstig geprikkeld voelt om de zaken te veranderen, nu het niet meer zo voorspoedig gaat als voorheen. Dit onderbouwt Toto Wolff met de rake quote: “you cannot freeze a successful organisation.” Deze kreet staat, niet geheel toevallig, haaks op het aloude gezegde: “never change a winning team.”

Hiermee wil de bureaubeul aangeven dat het management binnen zijn team volgend jaar op de schop gaat, en de stok doorgegeven wordt aan een volgende generatie leiders.

De stoelendans lijkt af te zijn getrapt door Aldo Costa, die, of het nu zijn eigen keuze was of niet, terugtreed uit zijn rol als technisch adviseur. Aldo, die in 2011 bij Mercedes kwam en tevens bij Ferrari en Minardi actief is geweest, zal voortaan dienen als consultant, wanneer hij niet bij zijn familie is om tijd door mee te brengen. Aldo was tevens leider van Mercedes’ Engineering Group.

De huidige hoofdontwerper, John Owen, wordt ‘senior member’ van deze groep. Diezelfde groep komt onder leiding van technisch directeur James Allison, voormalig technisch hoofd van Ferrari.

Mark Ellis, die momenteel actief is als Performance Director binnen het team van Mercedes, treed eveneens terug. Zijn motieven zijn minder duidelijk, maar Ellis laat wel weten volgend jaar een sabbatical te nemen. Ellis is misschien niet héél bekend, maar zijn prestaties weerspiegelen dit allerminst. Ellis heeft namelijk zes jaar voor Red Bull gewerkt toen zij uiterst dominant waren, en stapte in 2014 over naar Merecedes. In andere woorden, de man kan niet ophouden met winnen. De positie van Ellis wordt opgevuld door Loic Serra, die sinds 2010 bij Mercedes is betrokken. De 46-jarige Fransman was voorheen Chief Vehicle Dynamicist.