Audi RS3 Sedan: rijtest en video

Auto’s zijn in Nederland al belachelijk duur en na aanvinken van wat opties slaan we vaak steil achterover. Toch voelt het als een record om met een A3 van meer dan een ton op pad te gaan. Deze auto moet wel erg goed zijn.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

De testauto, die niet eens helemaal volgehangen is met opties, overschrijdt die magische grens van 100.000 euro. Gelukkig wordt er ook een andere magische grens overschreden, want uit de vijfcilinder van de RS3 Sedan wordt exact 400 pk gepeurd. De koppelkromme kent een mooi plateau, want het maximum koppel van 480 Nm is beschikbaar tussen 1700 en 5850 toeren per minuut. Ik vind het een heerlijk blok en sta daar niet alleen in, want de vijfcilinder won al acht keer een prijs als International Engine of the Year.

Vlam de RS3 weg met hulp van launchcontrol en de liefde voor de aandrijflijn wordt nog groter. In 4,1 seconden passeert de RS3 Limousine de 100 km/u en optioneel stoomt deze zelfs door tot 280 km/u. Zolang je lekker aan het rossen bent met de RS3 is er weinig reden om te twijfelen aan S-tronic bak met dubbele koppeling. Er zijn echter ook situaties waarin je niet (continu) volgas probeert te geven. Dat doet de S-tronic bak ook prima, zolang je je dan maar houdt aan één rijprofiel. In Drive schakelt de bak razendsnel op naar hogere versnellingen en tokkelt lekker met 60 in de vijfde versnelling. Heel zuinig allemaal, maar haal het niet in je hoofd dan weer op het gas te gaan. Dan is er denktijd nodig en schakelt de bak soms pas in twee keer terug naar de meest optimale versnelling. Het is gedrag wat ik ook zag bij de Q5, hoewel de veel krachtigere vijfcilinder het disfunctioneren van de bak sneller opvangt.

De remmen

Veel moderne auto’s proberen torque vectoring te simuleren door middel van remingrepen. Al je het binnenste voor- of achterwiel lichtjes (of steviger) afremt, heeft de auto de neiging om gretiger in te sturen. In theorie lijkt het een fantastisch idee en soms komt het in de praktijk ook redelijk uit de verf. Er zijn echter een aantal problemen met deze techniek en de RS3 bevestigt die vooroordelen kneiterhard. Eén ervan heeft met de implementatie van Audi te maken, maar lijkt wel symptomatisch voor de onderstelbouwers die de remmen gebruiken om het weggedrag te verbeteren. In de afgelopen anderhalf jaar heb ik mezelf aangeleerd om met links te remmen zodra ik een automaat rijd. Theoretisch zou je daarmee harder door bochten kunnen door op gepaste momenten links bij te remmen, maar het blijft de vraag me of ik daar al kundig genoeg voor ben. In de RS3 kon ik het in ieder geval niet oefenen, want zodra je de rem indrukt gooit de RS3 subiet het gas eraf. Dat lijkt me heel veilig voor een Alto met automaat, voor het geval oma in paniek beide pedalen instampt, maar in de sportiefste A3 is het ronduit irritant.

Tweede probleem is dat door een fundamenteel issue van het onderstel op te lossen (gebrek aan een mechanisch sperdifferentieel op voor- en/of achteras) je de remmen slachtoffert. Uiteraard heb ik niet lang genoeg met de RS3 Sedan gereden om een setje remmen er doorheen te jagen, maar slijten doen ze in ieder geval wel.

Het onderstel

Ondanks dat Audi nog steeds optioneel bredere voorbanden aanbiedt, is de RS3 in de basis frivoler dan je wellicht verwacht. Het blijft wel vreemd om zo’n omgekeerde “breedset” met voorbanden breder (255/30) dan de achterbanden (235/35) in de optielijst te zien.

Duik enthousiast de bocht in en de RS3 bouwt behoorlijk wat druk op de vooras op, maar onderstuurd niet direct. De RS3 heeft het laatste generatie quattro systeem met een elektronisch aangestuurde lamellenkoppeling op de achteras. Afhankelijk van de rijomstandigheden stuurt het quattro-systeem tussen de 50 en 100% van de kracht naar achteren. Das best bijzonder voor een auto die gebaseerd is op een voorwielaandrijver en betekent in de praktijk ook dat de RS3 nog wel eens een doorslaand achterwieltje heeft. De reardrive bias maakt het sturen een stuk leuker, zonder dat de RS3 er direct een listige klant door wordt.

Een dikke sleeper

Hoewel ik de A3 Sedan in de basis een prachtig gelijnde auto vind, is de RS3 in het zwart een tikkie saai. Recht van voor en van achteren niet, want die worden opgevrolijkt door het quattro-logo onderin de grille, de blade in de voorbumper, brede wielkasten, de diffuser achter en de grote ovale uitlaatpijpen. Toch is het minder feestnummer dan het zou moeten zijn, wat waarschijnlijk voor een groot deel wordt veroorzaakt door het saaie zwart metallic.

Ook dik is het prijskaartje, gedeeltelijk met dank aan de Nederlandse overheid die ondanks beloftes om BPM af te bouwen ieder jaar weer de belasting op auto’s opschroeft. Anderzijds loopt de prijs hard op met het aanvinken van de optielijst. De basisprijs voor een RS3 Sportback is 79.905 Euro en de RS3 Sedan is er vanaf 81.205 Euro. Voor dat geld presteert Audi het om de A3 af te leveren zonder navigatie, neerklapbare achterbank, verwarmbare voorstoelen, de Audi Virtual Cockpit, licht- en regensensor. Daar moet extra voor betaald worden en samen met nog wat goodies komt er zomaar 23 mille extra op de factuur te staan. Echt vol is de RS3 dan nog steeds niet, want naar elektrische stoelen, stoelventilatie, Apple Carplay of een DAB radio zoek je nog tevergeefs.

Concurrentie en conclusie

Voor 104K zijn er heel veel leuke auto’s te verzinnen. Gedeeltelijk komt dat door de autohaters in Den Haag, maar feit blijft ook dat er bij de concurrentie veel leuks is te halen. BMW’s M2 springt er qua looks al meer uit en ook de CLA45 AMG heeft een goede schare fans. De A3 Sedan heeft trouwens ook een erg kleine kofferbak en nog veel kleinere kofferbakopening. Het ideaal van een sportauto in gezinsverpakking wordt er wat teniet door gedaan, dus daar kan je beter de RS3 Sportback voor kiezen. Alle punten bij elkaar gevoegd, word ik enthousiast van prestaties, het fabuleuze vijfcilinder geluid, de wegligging, maar niet van de prijs, ruimte en ik zou graag een software update voor de remmen zien. En dan wil ik graag een imolagele RS3 Sportback. Filmpje!