Nieuwe Peugeot 308 is langer en meer premium - Autoblog.nl

De nieuwe Peugeot 308 staat hoger in de markt dan voorheen, aldus Peugeot.

Het C-segment was ooit hét segment waar het gebeurde. Escorts, Golfjes en 306’en. Maar tegenwoordig is het B-segment populairder en vindt men crossovers geweldig.

De C-segment auto’s die we vaak zien zijn óf premium, of (oneerbiedig) gezegd meer budget c.q. value for money. Reden voor de Fransen om de nieuwe Peugeot 308 hoger in de markt te zetten.

Platform nieuwe Peugeot 308

Dat doen ze met een compleet nieuw model. De nieuwe Peugeot 308 staat op het EMP2-platform van Stellantis (zoals het concern tegenwoordig heet). De nieuwe 308 heeft een 50 millimeter grotere wielbasis. Omdat crossovers zo populair zijn, heeft Peugeot er bewust voor gekozen de nieuwe 308 juist 20 millimeter lager te maken dan de vorige. Dus specifiek voor mensen die juist een wat meer sportievere hatchback zoeken, zonder in te leveren aan binnenruimte. Althans, dat lijkt de gedachte te zijn.

Fris

Qua uiterlijkheden is het een frisse verschijning, doch geen verrassing als je de huidige 208 en 508 in ogenschouw neemt. We zien nu ook het compleet nieuwe Peugeot-logo op de nieuwe 308. We zijn geen designers, dus kunnen niet het design wetenschappelijk ‘onderbouwen’. Maar het moet gezegd: de nieuwe Peugeot 308 is een zeer frisse verschijning, zonder dat alles rigoureus anders is.

Interieur

Dan het interieur van de nieuwe Peugeot 308. Daar ging wel het een en ander op de schop. Het i-Cockpit dashboard is gebleven. Dat betekent een kleiner stuurwiel, een hoger geplaatst instrumentenpaneel en een flink infotainment-display, dat nu naar de bestuurder gekanteld is. Er zijn minder dan knoppen dan voorheen, maar wel enkele ‘iToggle’-schakelaars. Op de foto’s ziet het er erg strak uit, we zijn benieuwd op welk niveau het materiaalgebruik en de afwerking staat. Wel lekker: Peugeot heeft een enorm aantal opbergvakjes in de nieuwe 308.

Motoren nieuwe Peugeot 308

Qua motoren wordt er flink uitgepakt met verschillende aandrijflijnen. Er zijn maar liefst twee plug-in hybride-opties. De eerste is de ‘308 Hybrid 180’. Deze combineert een 150 pk benzinemotor met een elektromotor van 110 pk. Gezamenlijk leveren deze een systeemvermogen van 180 pk. De ‘308 Hybrid 225’ heeft een sterkere benzinemotor gecombineerd met dezelfde elektromotor en levert 225 pk. In beide gevallen is er een 12,3 kWh-accupakket aanwezig.

Wil je géén PHEV, dan kun je kiezen voor een 1.2 driecilinder (PureTech met 130 pk) of een 1.5 viercilinder diesel (BlueHDI met 130 pk). Deze motoren kennen we ook al van de huidige generatie, die vorig jaar nog gefacelift werd.

De Peugeot 308 zal later van dit jaar leverbaar worden. De auto is naast bij de dealer ook gewoon online te bestellen. Prijzen zullen voor die tijd bekend gemaakt worden.