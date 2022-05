Audi RS Q e-tron en matchende Ducati gaan los [video]

Audi en dochteronderneming Ducati showen gezamenlijk hun nieuwste off-roaders.

Vandaag de dag zijn er in de auto- en motorindustrie weinig merken die nog op zichzelf staan. Alles is samengeklonterd tot grote concerns. Soms levert dit ingewikkelde structuren op. Audi is bijvoorbeeld onderdeel van de Volkswagen Group, maar heeft zelf ook weer merken onder zich. Lamborghini natuurlijk, maar ook Italdesign en Ducati.

Eigenlijk is het nog ingewikkelder: Italdesign en Ducati zijn eigendom van Lamborghini, wat weer eigendom is van Audi, wat weer eigendom is van Volkswagen. Meestal hoor je daar niet heel veel over, maar deze keer treden Audi en Ducati samen in de publiciteit.

De merken hebben allebei recent een off-roadmodel onthuld en die laten ze nu samen in actie komen. In het geval van Audi gaat het om de RS Q e-tron, een elektrische Dakar-auto. Hoewel de aandrijving elektrisch is, heeft de RS Q e-tron stiekem nog wel een verbrandingsmotor. Die fungeert als range extender.

Ducati heeft hun nieuwe DesertX speciaal voor de gelegenheid in een kleurstelling uitgevoerd die matcht met de Audi RS Q e-tron. De DesertX matcht ook qua karakter met de Dakar-auto, want het is de allereerste off-road motorfiets van Ducati.

Met deze twee off-roaders samen kun je natuurlijk leuke beelden schieten. Dat hebben Audi en Ducati dan ook gedaan. De video check je hier: