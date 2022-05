De verbrandingsmotor wordt nu écht uitgebannen in 2035

Het Europees Parlement heeft gesproken.

Een verbrandingsmotor is een fantastisch stukje techniek, maar er kleven toch ook wat nadelen aan. Daar komt meer en meer nadruk op te leggen. Sterker nog: het lot van de verbrandingsmotor is al bezegeld. Het is een kwestie van tijd voordat benzine- en dieselmotoren worden uitgebannen.

Nu is elektrisch rijden zeker geen straf, maar als petrolhead wil je toch liever geen afscheid nemen van de verbrandingsmotor. In de EU kunnen ze natuurlijk geen rekening houden met onze sentimentele gevoelens, dat snappen we ook wel.

Deze week vond er een stemming plaats over het uitbannen van de verbrandingsmotor in de EU. Het plan was om in 2035 de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor te verbieden. En wat blijkt? Het Europees Parlement vindt dat een puik plan.

Toch wil het Europees Parlement niet te hard van de stapel lopen. Diverse andere plannen werden namelijk afgeketst. Zo was een meerderheid tegen het plan om de uitstoot met 70% te reduceren in 2030, in plaats van 55%.

Aan de andere kant werd een voorstel om het verbod van 2035 iets af te zwakken ook afgewezen. Het voorstel hield in dat in 2035 de uitstoot met 90% afgenomen zou moeten zijn, maar een meerderheid stemde tegen.

2035 blijft dus staan als keiharde grens. Als alles doorgaat betekent dit dat er tegen die alleen nog maar volledig elektrische auto’s in de showroom staan. Als er dan nog showrooms zijn. Het afgelopen jaar waren EV’s goed voor 10% van de verkopen, dus de EU heeft nog 13 jaar om daar 100% van te maken. Dat klinkt ambitieus.

Bron: Bloomberg

Foto: Porsche 991 Carrera 4 GTS, gespot door @hhitalia