Ducati DesertX is officieel en heerlijk!

Eindelijk geeft Ducati de SUV rijder op 2 wielen wat hij wil. Mooier dan de Multistrada en met meer historisch besef!

Zojuist maakte Ducati de details bekend van de DesertX. De concept versie daarvan houdt Ducati en Paris-Dakar liefhebbers nu al een dikke 2 jaar uit hun slaap.

Maar er is licht aan het einde van de tunnel. De DesertX komt er aan en heeft meteen ook een prijs. Om daar maar mee te beginnen. Deze ‘hoogpoter’ staat in Nederland vanaf eind mei 2022 voor 18.390 Euro in de prijslijsten. Er komt ook een 35-kW versie voor rijders het A2 rijbewijs. De DesertX komt overigens samen met een 4 jarige garantie. Dat is best netjes!

Ducati DesertX heerlijk retro

De Desert X is natuurlijk een onvervalste neo-retro. Een interpretatie van de Cagiva motorfietsen die in de jaren 80, voorzien van een Ducati motorblok. Maar wij vinden hem goed geslaagd. Overigens zijn de mannen van Cagiva (MV Agusta) ook bezig met hun eigen reïncarnatie van jaren 80 Paris-Dakar motorfietsen onder de naam Lucky Explorer Project (bedenkelijke verwijzing naar Lucky Strike de toenmalige sponsor).

Wat krijg je straks voor die dikke 18.000 euro? Natuurlijk een 21 inch voorwiel en 18 inch achterwiel. Lange veerwegen (230mm voor, 220mm achter). Een 937 cc Testastretta motorblok dat 110 pk produceert (tenzij je voor de A2 versie kiest..). Ten opzichte van de al bekende Multistrada zijn alle verzetten van de versnellingsbak wel aangepast. Eigenlijk zijn ze allemaal iets verkort geeft Ducati aan.

De DesertX wordt uitgerust met een 21 liter brandstoftank. Als je die niet vult dan heeft de motorfiets een drooggewicht van 202kg. Ook dat is prima te hanteren. Als je tenminste met je voeten bij de grond kan. Volgens Ducati moet dat geen probleem zijn door de zadelhoogte van 875mm en het smalle zadel. Wat dit doet voor het snelwegcomfort is dan natuurlijk een tweede!

Kom op Ducati, wanneer kunnen we rijden?