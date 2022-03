Hoe dwars gaat de Audi E-Tron S? – Video

We zijn met Audi in het Zweedse Arvidsjaur om in de huid te kruipen van een testrijder. In deel twee staat de 503 pk sterke Audi E-Tron S centraal. Hoe dwars gaat ie?

Lol trappen met Audi

In deel 1 van de Audi Winter Experience konden we los met een Audi RS E-Tron GT. In deel twee zoeken we de grenzen op van de nieuwe Audi E-Tron S met 503 pk. We gaan offroaden op een offroad parcours, nemen deel aan zogeheten development drives op een ijsmeer en kunnen vervolgens nog los gaan op een ijsmeer. Kortom: lol trappen. Iemand moet het doen natuurlijk.

In het Zweedse Arvidsjaur is een gigantisch testgebied van de Volkswagen Groep gesitueerd, genaamd KALT 1. Het gebied beslaat maar liefst 3.600 hectare. Het gebied vormt het perfecte testterrein om auto’s te ontwikkelen. Auto’s als de Audi E-Tron S bijvoorbeeld, die als SUV of Sportback geleverd wordt.

Drie elektromotoren

De Audi e-tron S en e-tron S Sportback hebben liefst drie elektromotoren: twee op de achteras en één op de vooras. Onder normale omstandigheden worden alleen de achterwielen aangedreven. Als er minder grip is of de bestuurder maximale prestaties verlangt, wordt de achterwielaandrijving automatisch omgeschakeld naar quattro vierwielaandrijving. De auto’s hebben elektrische torque vectoring. De aandrijfkrachten worden actief en volledig variabel over beide achterwielen verdeeld.

Pittig systeemvermogen voor Audi E-Tron S

Het systeemvermogen komt uit op 503 pk, maar nog meer indrukwekkend is het systeemkoppel van 973 Nm. De S-versie van de E-Tron sprint in slechts 4,5 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 210 km/u. Dankzij een 95 kWh kan de E-Tron S 358 kilometer rijden (WLTP) op een volle lading stroom. De meer gestroomlijnde Sportback haalt 365 kilometer.

De Audi E-Tron S is eenvoudig te herkennen aan verbrede wielkasten, grotere bumpers, een brede diffuser achter en 20-inch lichtmetalen wielen. Ook diverse zilverkleurige accenten en buitenspiegels in aluminiumoptiek zijn typische Audi S-accenten. Zaken als een sportonderstel, het adaptieve luchtveringssysteem ‘sport’ en Audi drive select zijn standaard. Kortom: niet alleen snel, maar ook een dikke verschijning. De normale versie kost overigens 104.089 euro, terwijl de Sportback-versie 106.489 euro kost.

2.700 kilogram

De E-Tron S is wel een zware jongen overigens, want met een gewicht van ongeveer 2.700 kilogram is de Audi E-Tron S absoluut geen lichtgewicht. Is rijden op ijs dan wel verstandig? Dat ligt eraan. IJs moet minimaal 25 tot 30 centimeter dik zijn om er een auto op te kunnen laten rijden. Dat is hier het geval, want Audi haalt aan het begin van het winterseizoen de isolerende sneeuwlaag weg, waardoor het ijs nog verder kan groeien. Uiteindelijk ontstaat er een ijslaag van dik 90 centimeter dik. Een mooie kans dus om de Audi E-Tron S uitgebreid te proberen.

Uiteraard gaan we in de video uitgebreid in op alle rijeigenschappen van de Audi E-Tron S. Maar we staan in Zweden ook stil bij de toekomst van Audi, want elektrisch is de toekomst bij Audi. Audi is van plan om tegen 2025 meer dan 20 volledig elektrische modellen in het portfolio te hebben. Vanaf 2026 zijn alle nieuw te introduceren Audi’s volledig elektrisch. Tussen nu en 2033 wordt productie van verbrandingsmotoren beetje bij beetje afgebouwd.

Toekomst Audi en Audi RS

Audi Sport verwacht al in 2024 meer dan de helft van zijn high-performance modellen in gedeeltelijk of volledig geëlektrificeerde vorm aan te bieden. En richting 2026 zal dit cijfer waarschijnlijk zelfs oplopen tot 80 procent.

Sebastian Grams, de nieuwe Managing Director van Audi Sport, zegt: “We hebben onlangs de RS e-tron GT gelanceerd – de eerste volledig elektrische RS en ons allereerste volledig elektrische high-performance model – waarmee we laten zien dat elektrisch rijden en high-performance perfect samen gaan. Toekomstige RS-modelgeneraties gaan nog een stap verder, met krachtige plug-in hybride- en volledig elektrische aandrijflijnen. Tegen het einde van het decennium willen we in het high-performance segment alleen nog maar geëlektrificeerde modellen aanbieden.”