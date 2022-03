Driften met Audi RS E-Tron GT

Met Audi reizen we af naar het ijskoude Arvidsjaur in Noord-Zweden om in de huid te kruipen van een testrijder. We trappen af met de Audi RS E-Tron GT. Deel 2 volgt binnenkort!

KALT 1

In Arvidsjaur vinden we de zogeheten proving grounds van de Volkswagen Group. Naast Audi worden er dus ook andere merken van het Volkswagen-concern getest. Het testgebied – met de codenaam KALT 1 – heeft een geheime locatie, dus die mogen we helaas niet verklappen. We kunnen wel noemen dat het gebied maar liefst 3.600 hectare beslaat.

Om een idee te geven: dat is 1,7 keer de oppervlakte van het vliegveld van Frankfurt, een van de grootste vliegvelden ter wereld. Audi heeft op KALT 1 diverse testlocaties, maar ook een soort van hotel voor werknemers met een stevige 440 bedden. Er zijn hier in het seizoen altijd wel ongeveer 150 werknemers aanwezig. Audi heeft hier verder een testparcours van liefst 83 kilometer.

ESP-afstelling

Tijdens ons bezoek begin maart 2022 is het nog lekker koud. Waar Nederland zich opmaakt voor het voorjaar, tikken de temperaturen hier in Arvidsjaur nog regelmatig de -10 graden Celsius aan. Dankzij die vrieskou is het een ideaal testgebied voor het ontwikkelen van auto’s. Onder meer de ESP-afstelling wordt in Arvidsjaur geregeld. Dat komt omdat Audi hier op ijs kan rijden. En laat dat nu net de perfecte ondergrond zijn voor het finetunen van stabiliteitscontrolesystemen.

Het afstellen van een auto duurt iets meer dan een jaar. Er is ongeveer anderhalve winter voor nodig om een auto af te stellen. Daarna volgen nog testritten in bijvoorbeeld Zuid-Spanje. Vervolgens komt het hele circus opnieuw naar Arvidsjaur om te kijken of alles naar wens is. Je hebt hier namelijk de rust en ruimte om alles te kunnen ontwikkelen, zonder echte pottenkijkers.

646 pk met overboost

Ook de nieuwe Audi RS E-Tron GT – het topmodel binnen het E-Tron GT-gamma – is in Arvidsjaur aan de tand gevoeld. De elektrische topsporter heeft in Nederland een prijskaartje van 149.891 euro en sprint in slechts 3,3 seconden van 0 naar 100 km/u. De auto heeft een systeemvermogen van 600 pk en zelfs 646 pk met overboost. Ook indrukwekkend is het koppel: 830 Nm.

Al die power wordt opgewekt door twee elektromotoren (één op de vooras, één op de achteras). De aandrijfkracht wordt volledig variabel, per individueel wiel via quattro vierwielaandrijving verdeeld. Schakelen gebeurt met een 2-versnellingsbak. Andere kenmerken zijn driekamer luchtvering met adaptieve demping en het sperdifferentieel op de achteras.

Actieradius

Dankzij een 93 kWh accupakket is op papier een actieradius van 472 kilometer (WLTP) mogelijk. Bij temperaturen rond het vriespunt moet je rekenen op 300 kilometer. Maar wie echt de grenzen gaat opzoeken en deze RS E-Tron GT echt de sporen geeft, komt op veel lagere cijfers uit. Niet efficiënt, maar wel ontzettend leuk om te doen. Audi gaf er deze keer zelfs groen licht voor, want we konden rijden op een dynamisch parcours op een bevroren meer, op een driftcirkel en meer. Alles verklappen doen we niet. Check vooral de video voor meer winterpret.

Deel 2 volgt!

Enthousiast geworden van deze video? Dan hebben we goed nieuws, want binnenkort volgt deel 2 van de Audi Winter Experience. In die video gaan we op stap met de Audi E-Tron S met dik 500 pk. Stay tuned dus.