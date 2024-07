Audi RS Q8 Performance: peperduur en toch schappelijk geprijsd

Hoe duur is te duur? In het geval van de Audi RS Q8 Performance is de prijs erg hoog en toch relatief gezien best schappelijk.

We gaan er geen doekjes om winden: een kwart miljoen euro voor een auto is erg veel geld. Spoiler alert! Want ja, dat staat er minimaal op de prijskaart van de nieuwe RS Q8. Alle ins en outs van de Lambo, eh, Audi RS Q8 Performance nam collega @RubenPriest namelijk al met je door, behalve de prijs. Want die maakt Audi nu bekend.

Om toch even beknopt door te nemen wat voor vlees we in de kuip hebben: de Audi RS Q8 Performance is de grote re-introductie van de RS Q8 sinds de normale versie een facelift kreeg. Hij heet Performance, maar de ‘reguliere’ RS Q8 vervalt. Eén en dezelfde versie dus. De RS Q8 Performance gebruikt dezelfde technische basis en dus ook dezelfde 4.0 liter Biturbo V8. Audi wist echter extra pk hieruit te peuteren: 640 stuks. Dat moet echter geen verrassing zijn, want de Cayenne Turbo GT en Urus, op dezelfde basis, zaten daar al met tot wel 650 pk. De nieuwe Urus doet het zelfs met 666 stuks. Kortom: de Q8 is nog steeds een soort Urus-light, maar met nu slechts 26 pk verschil vraag je je toch af hoe veel je echt mist.

Prijs Audi RS Q8 Performance

Want qua prijs heeft de Audi RS Q8 Performance een mooi voordeel. Hij kost namelijk 246.990 euro. Dat is veel geld, begrijp ons niet verkeerd, maar een Urus met 26 pk meer kost ook bijna een ton meer. Dat is 3.600 euro per pk. Dan moet je ze graag willen.

Nu we toch bezig zijn: dit is het gezelschap waarin de Audi RS Q8 Performance zich bevindt:

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid GT Package – 226.700 euro (739 pk, V8 hybride)

BMW X6 M Competition – 239.703 euro (625 pk, V8)

Audi RS Q8 Performance – 246.990 euro (640 pk, V8)

Porsche Cayenne Turbo GT – 313.943 euro (640 pk, V8)

Aston Martin DBX 707 – 327.063 euro (707 pk, V8)

Lamborghini Urus S – 342.279 euro (666 pk, V8)

Lamborghini Urus Performance – 370.603 euro (666 pk, V8)

Ferrari Purosangue – 533.668 euro (725 pk, V12)

Nou moet gezegd worden, in de hiërarchie (helemaal die van VAG) is Audi een merk dat zich eigenlijk niet meet met dit rijtje, en is de enige échte concurrent – de X6 – goedkoper. Maar pk’s zijn pk’s en wat dat betreft past de Q8 er weer perfect tussen en is het zelfs best een goed geprijsd apparaat. De Cayenne staat in twee versies op de website: Turbo GT (pre-facelift) met 640 pk en ‘Turbo E-Hybrid met GT Package’ (post-facelift). Die laatste is beduidend goedkoper dan de Q8 dankzij het zijn van een Hybride en is qua pk voor je geld een dikke prijspakker. Maar de ‘echte’ Turbo GT is/was veel duurder. De DBX en Purosangue bieden flink meer geweld met hun 700+ pk’s, maar daar betaal je dan ook voor. In het geval van de 12-cilinderige Purosangue zelfs heel veel.

Mocht je in de markt zijn voor een Audi RS Q8 Performance, dan is deze vanaf nu te bestellen. Of ‘ie echt heel duur is, dat is afhankelijk van waar je het mee vergelijkt. Met zijn concurrenten valt het mee, maar van een Suzuki Swift kan je tien exemplaren kopen om op hetzelfde bedrag uit te komen. En tien Swifts bij elkaar opgeteld levert 830 pk op. Maak een weloverwogen keuze.