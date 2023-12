ABT RS Q8-S is een ingetogen schoonheid

In vergelijking met R-versie is de ABT RS Q8-S een muurbloempje.

Bij de Volkswagen Group begrijpen ze segmentatie als geen ander. Het concern heeft diverse platforms waarop diverse merken hun kunstje mogen doen. In sommige gevallen levert dat een beetje overlap op. In de categorie ‘enorme crossover-SUV met aflopende daklijn en veel te dikke V8′ heeft het concern maar liefst drie auto’s in de aanbieding: de Audi RS Q8, Porsche Cayenne Coupé Turbo E-Hybrid GT en de Lamborghini Urus.

Om een of andere reden is de Urus een kleine 90 mille DUURDER dan dan de Audi RS-Q8. Ondanks dat we de allure van een Lamborghini-logo op je ABT RS Q8-S-sleutel goed begrijpen, is het verschil minder groot dan de clicks op Instagram doen vermoeden. Met die 90 mille kon je een hoop opties kiezen op een RS-Q8. Sterker nog, zelfs als je alle opties selecteert heb je nog wel wat over.

Milder

Dat geld kun je overmaken naar de Damen und Herren van ABT Sportsline. Dit bedrijf is al jaren specialist op het gebied van snelle Audi’s. Het voordeel is dat ze ‘heel dicht’ bij de fabrikant staan. Daarmee bedoelen we dat de kwaliteit minimaal gelijkwaardig is die van Audi. Het is goed genoeg voor Audi om de fabrieksgarantie intact te laten.

Een tijdje terug hadden ze al de ABT RS Q8-R, nu presenteren ze de ABT RS Q8-S. Dit is een iets mildere variant daarvan. Desalniettemin krijg je behoorlijk heftige hardware in de vorm van een heleboel koolstofvezel versiersels zoals de splitter, zij-skirts, achter-skirts, spoiler en omlijsting van de grille. Dikker dan een dikker dan een standaard RS-Q8, maar meer ingetogen dan een Urus.

Vermogen van de ABT RS Q8-S

De velgen zijn enorme 23 inch patta’s met 295/35 23 banden eromheen. Als je zo’n wel op zijn zij legt, vragen ze er in Amsterdam gewoon 450 euro per maand huur voor. Mocht je écht een ingetogen RS-Q8 wensen, kun je ook opteren voor ‘kleine’ 22 inch wielen. Uiteraard is ook de rijhoogte aangepast middels een aanpassing van de luchtvering.

Uiteraard is de motor niet helemaal origineel gebleven. De ABT RS Q8-S heeft standaard 600 pk en 800 Nm, maar de ABT RS Q8-S heeft 690 pk en 880 Nm tot zijn beschikking. Dat bereiken ze door de uitlaat aan te passen en dankzij de externe ABT-module. Je kan het dus meenemen naar je volgende RS-Q8 of verkopen aan een andere RS-Q8 liefhebber (en eigenaar).

Dus ja, wat ga je doen? Kies je voor een jong gebruikte Urus, flink aangeklede ABT RS Q8-S of bespaar je liever een paar euro’s en opteer je voor hybride Porsche Cayenne?

