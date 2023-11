Audi RS Q8 Mansory met 1001 pk te koop in Nederland

Geen Rusland of de Emiraten. Deze Audi RS Q8 Mansory staat gewoon te koop in Nederland!

Voor extreme tuning moet je toch gauw over de grens kijken. Beverly Hills, Dubai of één of andere rijke mafkees uit Rusland. Daar kun je tuning uit het hogere segment tegenkomen. Hier in Nederland is het aantreffen van een auto aangepakt door de exclusieve tuner Mansory bijna niet aan de orde. Vandaag is een uitzondering.

Want op Marktplaats staat een Audi RS Q8 Mansory te koop. Terwijl de ABTs gevoelsmatig je om de oren vliegen, ben je met een door Mansory aangepakte Audi in elk geval een stuk origineler. Zo origineel voor de dag komen heeft wel een prijskaartje. De Audi staat voor vier ton op het internet. Een pittig prijskaartje.

Mansory staat bekend op uitgesproken tuning. Daar is deze Audi RS geen uitzondering op. Een overdaad aan carbon onderdelen vormt de rode draad van de bodykit. Onder andere de diffuser achter en de carbon motorkap zijn enkele zaken die er meteen uitspringen.

Mansory heeft niet alleen het uiterlijk aangepakt. Ook de 4.0 TFSI V8 met twee turbo’s heeft een upgrade gekregen. Het vermogen is gestegen van 600 pk naar maar liefst 1.001 pk en 1.250 Nm koppel. Daarmee snelt de SUV in 2,8 sec naar de honderd. De topsnelheid ligt op 320 km/u. Krankzinnige cijfers voor zo’n grote auto als de Audi RS Q8.

De motortuning is afkomstig van MTM. Het gaat hier om een Stage 4 tuning. Dat is meer dan enkel een chipje. Dan moet je echt denken aan bijvoorbeeld grotere turbo’s, een andere downpipe en een nieuw uitlaatsysteem. Die 1.000 pk komt niet uit de lucht vallen.

Het is zeker niet ieders smaak. De woorden ‘wanstaltig’ worden vaker in één adem met Mansory genoemd en ik kan me voorstellen dat je er precies zo over denkt bij het zien van deze Audi. Toch is het wel gaaf dat deze Audi RS Q8 Mansory op Marktplaats wordt aangeboden. Het is weer eens wat anders.